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Бундесвер уклав угоду про постачання 104 танків

А також 32 комплектів ходових частин на загальну суму 760 мільйонів євро
Бундесвер уклав з концерном Krauss-Maffei Wegmann контракт про постачання 104 списаних танків.
Бундесвер уклав угоду про постачання 104 танків Фото: dw.com

Про це повідомляє DW.

"Таким чином, міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) має намір до 2023 року досягнути поставленої мети у 328 танків", – йдеться в повідомленні.

Танки Leopard, які Бундесвер закупить у Krauss-Maffei Wegmann, є застарілими, однак їх модернізують до типу 2 A7V, який можна краще використовувати вночі та в умовах спекотного клімату.

Минулого місяця половина машин Бундесверу в таборі Кастор в Малі не заводилися через надзвичайну спеку і велику кількість пилу. Після техогляду їх вирішили не використовувати. 

Українські танкісти беруть участь у міжнародних танкових змаганнях "Сильна Європа" в Німеччині.

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08 05 2017 21:10
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