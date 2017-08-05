CУСПІЛЬСТВО НОВИНИБундесвер уклав з концерном Krauss-Maffei Wegmann контракт про постачання 104 списаних танків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бундесвер уклав угоду про постачання 104 танків
А також 32 комплектів ходових частин на загальну суму 760 мільйонів євро
Фото: dw.com
Про це повідомляє DW.
"Таким чином, міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) має намір до 2023 року досягнути поставленої мети у 328 танків", – йдеться в повідомленні.
Танки Leopard, які Бундесвер закупить у Krauss-Maffei Wegmann, є застарілими, однак їх модернізують до типу 2 A7V, який можна краще використовувати вночі та в умовах спекотного клімату.
Минулого місяця половина машин Бундесверу в таборі Кастор в Малі не заводилися через надзвичайну спеку і велику кількість пилу. Після техогляду їх вирішили не використовувати.
Українські танкісти беруть участь у міжнародних танкових змаганнях "Сильна Європа" в Німеччині.
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