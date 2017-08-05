Бундесвер уклав угоду про постачання 104 танків

А також 32 комплектів ходових частин на загальну суму 760 мільйонів євро

Бундесвер уклав з концерном Krauss-Maffei Wegmann контракт про постачання 104 списаних танків.

Про це повідомляє DW.

"Таким чином, міністерка оборони ФРН Урсула фон дер Ляєн (Ursula von der Leyen) має намір до 2023 року досягнути поставленої мети у 328 танків", – йдеться в повідомленні.

Танки Leopard, які Бундесвер закупить у Krauss-Maffei Wegmann, є застарілими, однак їх модернізують до типу 2 A7V, який можна краще використовувати вночі та в умовах спекотного клімату.

Минулого місяця половина машин Бундесверу в таборі Кастор в Малі не заводилися через надзвичайну спеку і велику кількість пилу. Після техогляду їх вирішили не використовувати.

Українські танкісти беруть участь у міжнародних танкових змаганнях "Сильна Європа" в Німеччині.