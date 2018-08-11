Бунт у колонії Таджикистану: кількість загиблих зросла до 27, більше 100 поранено

Кількість загиблих в результаті бунту в колонії Худжанда на півночі Таджикистану збільшилася до 27 осіб.

Троє ув'язнених померли в лікарнях, таким чином число убитих в'язнів досягло 25. Кількість убитих силовиків залишається незмінною: у результаті бунту загинули двоє наглядачів, повідомляє Ахбор з посиланням на джерело в медичних органах.

Ще понад 100 ув'язнених отримали поранення. Вони знаходяться в обласній, міській та тюремній лікарнях. Медики оцінюють стан десяти з них як важкий, тому кількість жертв може зрости. Ще шестеро співробітників правоохоронних органів отримали вогнепальні поранення.

Джерело в правоохоронних органах повідомило, що можливою причиною бунту в колонії було жорстке поводження з ув'язненими. За його даними, вночі 7 листопада наглядач змусив одного з ув'язнених роздягнутися догола і стояти кілька годин під дощем у дворі колонії як "покарання". В результаті один із загонів ув'язнених здійняв бунт.

За словами джерела, ув'язнені були озброєні ножами, сокирами, камінням і металевими предметами.

"Ув'язнені відрубали наглядачам пальці рук сокирою. Після цього до бунту приєдналися інші загони і ув'язнені на час захопили частину території колонії. Це було приблизно о 22:30", - розповіло джерело.

Зазначається, що через бунт по всій Сугдській області було оголошено тривогу, через півгодини після початку сили спецназу Альфа і ОМОН зі зброєю і собаками увійшли на територію колонії і нещадно придушили бунт.

Влада поки не прокоментувала бунт у в'язниці.

Нагадаємо, що влада Таджикистану у вересні 2015 року запобігла спробі перевороту, який очолив колишній заступник міністра оборони генерал-майор Абдухалім Назарзода. Його вбили разом із 15 прихильниками під час дванадцятиденної спецоперації. Затримали близько 200 причетних до заколоту, жертвами якого стали десятки людей з обох боків.

У підготовці та фінансуванні заколоту звинуватили "Партію ісламського відродження Таджикистану" (ПІВТ). Влада заборонила її діяльність наприкінці вересня 2015 року.

Лідер ПІВТ Мухіддін Кабірі і кілька його прихильників втекли за кордон.

"Кабірі оголошено в міжнародний розшук. У разі його затримання ми будемо домагатися екстрадиції. Він звинувачується у фінансуванні й організації спроби військового перевороту", - сказав генпрокурор.

Нагадаємо, що у травні Емомалі Рахмон отримав право довічно залишитися президентом Таджикистану.

Відзначимо, що Таджикистан - мусульманська країна із восьмимільйонним населенням. Країна лежить на шляху наркотрафіку з Афганістану. На території цієї центральноазійської країни, яка пережила в 1992-1997 роках криваву громадянську війну, розташована найбільша за кордоном російська військова база.