Бурбак: Брехня і пропаганда проросійських каналів не має нічого спільного зі свободою слова
"Вчора один з підконтрольних Кремлю і Медведчуку так званих телеканалів вилив проти мене низькопробний інформаційний бруд. Нічого іншого "Народний фронт" від телеканалу Путіна-Медведчука не очікував. На війні як на війні – ворог прагне знищити патріотичні українські сили. Але "Народний фронт" ніколи не піде на компроміси з тими, хто займається пропагандистською підривною роботою проти нашої країни", - заявив під час Погоджувальної ради керівник фракції Максим Бурбак.
"Тому ми підтримали звернення до РБНО щодо запровадження санкцій проти юридичних осіб "112 Україна" і "NewsOne". Вкотре закликаємо членів фракції БПП та представників інших державницьких сил бойкотувати телеканали Путіна-Медведчука – "112 Україна" і "NewsOne" - та не відвідувати їхніх ефірів. Звертаємось до Президента нарешті розглянути на засіданні РНБО відповідну постанову Верховної Ради. Брехня і пропаганда – не має нічого спільного зі свободою слова", - заявив Максим Бурбак.
Він також наголосив, що "Народний фронт" неодноразово вимагав відсторонення Медведчука від переговорів, де він нібито представляє Україну.
"Ми неодноразово вимагали відсторонення Медведчука від участі у Тристоронній контактній групі, припинення його безперешкодних перельотів до Москви під прикриттям звільнення українських заручників, а насправді для отримання чергових інструкцій від Путіна для реалізації реваншистських планів в Україні. Наша фракція систематично закликає СБУ розслідувати діяльність Медведчука, як координатора проросійського реваншу і контрреволюції в Україні. Москва роками методично працює над дискредитацією найбільшої державницької політичної сили - партії "Народний фронт" та її лідерів", - наголосив Максим Бурбак.
"До речі, "112-му каналу" також доведеться відповідати за брехню, яку вони поширюють за вказівкою їхніх кремлівських роботодавців. Досить безкарно поширювати в Україні неправду і ворожу пропаганду", - додав керівник фракції "Народний фронт".
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