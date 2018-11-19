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Бурбак: НФ різко засуджує можливе обрання керівником Інтерполу представника РФ

Верховна Рада жорстко відреагує на призначення керівником Інтерполу російського представника
Зараз триває 87-ма Генасамблея Інтерполу, і головою цієї міжнародної організації можуть обрати ветерана МВС і зовнішньої розвідки Росії Олександра Прокопчука.
Бурбак: НФ різко засуджує можливе обрання керівником Інтерполу представника РФ Максим Бурбак. Фото: zn.ua

"Вчора міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков зробив однозначну заяву про категоричну неприйнятність такого рішення. Від імені "Народного фронту" заявляю, якщо Росія встановить повний контроль над Інтерполом, Верховна Рада має відреагувати жорстко", - наголосив Максим Бурбак під час Погоджувальної ради.

"Не хотілося б проводити паралелі, але відомо про прикру сторінку з історії цієї організації, коли у тридцяті роки ХХ століття контроль над Інтерполом захопив Третій Рейх, а її керівниками довгі роки були генерали СС. Не можна допустити такої ганьби ще раз", - підкреслив керівник фракції.

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