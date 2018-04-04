Бурбак: Рівень довіри до антикорупційних новостворених органів у суспільстві катастрофічно впав, - відео

Керівник фракції нагадав, що "Народний фронт" давно вимагає перейти від піару до практичних результатів - обвинувальних вироків проти дійсно високопосадових корупціонерів

Публічні чвари між Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою та Національним антикорупційним бюро віддаляють Україну від реальної боротьби з корупцією.

"Публічний конфлікт між НАБУ і САП показує, що керівники цих відомств зосереджуються на скандальному піарі. "Народний фронт" обурений цими чварами. Все це лише віддаляє Україну від реальної боротьби з корупцією. Рівень довіри до антикорупційних новостворених органів у суспільстві катастрофічно впав", - заявив керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак, після заслуховування звітів очільників цих антикорупційних органів.

"Де конкретні справи і конкретні вироки в судах? І не треба нам розказувати, що цьому на заваді створення антикорупційного суду", - підкреслив Максим Бурбак.

За його словами, дії НАБУ мають політично вмотивовані стандарти.

"Події останніх місяців дають українцям підстави сумніватися, зокрема, в процесуальних діях НАБУ і САП по конкретних провадженнях. Навіть непрофесіоналу видно політично вмотивовані подвійні стандарти в роботі НАБУ", - наголосив керівник фракції.

"Певне політичне угруповання використовує НАБУ як інструмент просування свого політичного проекту. Йдеться про депутата-оптиміста з елітною нерухомістю, Гізо Углаву тощо", - додав Максим Бурбак.

Керівник фракції також наголосив на бездіяльності з боку НАБУ щодо зриву приватизації Одеського припортового заводу.

"В 2016 році був перший конкурс щодо прозорої публічної приватизації. Після того як Саакашвілі з певними посадовими особами з НАБУ зробив все для зірвання цього прозорого конкурсу, жодної заявки не надійшло", - розповів Бурбак.

Він додав, що зрив приватизації вигідний Росії, яка таким чином могла показати світу, що Україна не підходить для інвестицій та дискредитувати країну в очах інвесторів.

"Народний фронт" - саме та політична сила, яка ініціювала і проламала крізь парламент антикорупційні реформу, створила НАБУ і САП. Ми вважаємо, що НАБУ і САП повинні існувати, але нам треба повернути довіру у людей до цих органів. Все суспільство надало вам дуже величезний кредит довіри, який ви бездумно втрачаєте. Але цей кредит треба буде повертати, а чи ви це зробите - велике питання", - резюмував керівник фракції "Народний фронт".