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Бурбак: Україна має розпочати консультації щодо недопущення будівництва "Північного потоку-2", - відео

"Хочу зауважити, що питання спротиву Росії - це не лише питання України. Це також питання до наших європейських партнерів, до Європейського Союзу, з яким було підписано Угоду про асоціацію і членство в ЄС"
Фракція "Народний фронт" звертається до Президента та Уряду розпочати консультації з Єврокомісією щодо недопущення будівництва газопроводу "Північний потік-2".
Бурбак: Україна має розпочати консультації щодо недопущення будівництва "Північного потоку-2", - відео Максим Бурбак. Фото: nfront.org.ua

"Відповідно до статті 274 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС та пункту 6 Договору про заснування Енергетичного Співтовариства нам треба провести консультації між Україною та Єврокомісією щодо недопущення побудови газопроводу. Звертаємося до Президента України, до Уряду невідкладно розпочати консультації з нашими європейськими партнерами", - наголосив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Хочу зауважити, що питання спротиву Росії - це не лише питання України. Це також питання до наших європейських партнерів, до Європейського Союзу, з яким було підписано Угоду про асоціацію і членство в ЄС", - додав він.

Максим Бурбак повідомив, що сьогодні фракція зареєструвала проект постанови №8111 про звернення Верховної Ради до міжнародного співтовариства щодо неприпустимості будівництва газогону "Північний потік-2".

"Ще раз нагадую всім нам і нашим західним партнерам: для Росії газ – це не торгівля, це зброя і шантаж. Ми позбулися, завдячуючи рішенням Уряду Арсенія Яценюка в 2014 році, газового зашморгу. Понад два роки не купуємо жодного кубометра газу від країни-агресора. Але натомість Європа сама залазить в газовий зашморг. І цей зашморг називається "Північний потік-2", - підкреслив керівник фракції.

Максим Бурбак також наголосив, що якщо газопровід почне працювати, Україна втрачатиме 3 млрд доларів щорічно.

"Ми вітаємо рішення наших європейських партнерів щодо надання макрофінансової допомоги на мільярд євро. Але хочу, щоб вони також усвідомили, що в разі будівництва "Північного потоку-2" суттєво зменшяться надходження до бюджету України. Сума складає 3 мільярди доларів", - наголосив Максим Бурбак.

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13 03 2018 13:14
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