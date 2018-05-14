Бурбак: Україна потребує єдиного центру державної політики щодо трудових мігрантів (відео)
"Сьогодні я надіслав звернення до Прем’єр-міністра з пропозицією створити в системі виконавчої влади єдиний підрозділ або й відомство для реалізації державної політики щодо трудової міграції", - заявив Бурбак на Погоджувальній раді.
"Про цю проблему зараз просто кричать всі й всюди, крім парламенту. Мільйони українців працюють за кордоном. Вони вже давно є основним інвестором в економіку України. Але державна політика щодо наших трудових мігрантів практично відсутня. Закон "Про зовнішню трудову міграцію" є рамковим і здебільшого не виконується. Профільні фахівці й підрозділи розкидані по різних управліннях і навіть відомствах. Далі продукування статистики й констатації наслідків діло не рухається", - сказав він.
Керівник фракції також закликав народних депутатів приєднатися до міжфракційного об’єднання, яке опікуватиметься законодавчими проблемами трудових мігрантів.
"У Верховній Раді ми з колегами ініціюємо створення відповідного міжфракційного об’єднання - щоби почати формувати законодавчу основу для державної політики у цій сфері. Прошу долучатися колег з інших фракцій", - резюмував Бурбак.
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