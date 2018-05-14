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Бурбак: Україна потребує єдиного центру державної політики щодо трудових мігрантів (відео)

Максим Бурбак наголосив, що питання трудової міграції дуже болюче, але єдина державна політика щодо нього відсутня
Керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак пропонує створити в системі виконавчої влади єдиний підрозділ або відомство для реалізації державної політики щодо трудової міграції.
Бурбак: Україна потребує єдиного центру державної політики щодо трудових мігрантів (відео) Максим Бурбак. Фото: zn.ua

"Сьогодні я надіслав звернення до Прем’єр-міністра з пропозицією створити в системі виконавчої влади єдиний підрозділ або й відомство для реалізації державної політики щодо трудової міграції", - заявив Бурбак на Погоджувальній раді.

"Про цю проблему зараз просто кричать всі й всюди, крім парламенту. Мільйони українців працюють за кордоном. Вони вже давно є основним інвестором в економіку України. Але державна політика щодо наших трудових мігрантів практично відсутня. Закон "Про зовнішню трудову міграцію" є рамковим і здебільшого не виконується. Профільні фахівці й підрозділи розкидані по різних управліннях і навіть відомствах. Далі продукування статистики й констатації наслідків діло не рухається", - сказав він.

Керівник фракції також закликав народних депутатів приєднатися до міжфракційного об’єднання, яке опікуватиметься законодавчими проблемами трудових мігрантів.

"У Верховній Раді ми з колегами ініціюємо створення відповідного міжфракційного об’єднання - щоби почати формувати законодавчу основу для державної політики у цій сфері. Прошу долучатися колег з інших фракцій", - резюмував Бурбак.

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14 05 2018 16:14
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