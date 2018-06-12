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Бурбак: Відключення опалення в областях - це диверсія Фірташа проти українських громадян

В Чернівецькій області, зокрема, вчора від опалення було відключено 14 об'єктів, серед яких - університети та коледжі, адміністративні будівлі
Фракція "Народний фронт" звертається до Служби безпеки України та Генеральної прокуратури розслідувати ситуацію з відключенням опалення у багатьох областях України.
Бурбак: Відключення опалення в областях - це диверсія Фірташа проти українських громадян Фото: nfront.org.ua

"Поки ми тут законодавчо протистоїмо Росії, вимагаємо санкцій та припиняємо дію договору про дружбу, газовики Фірташа роблять в Україні диверсію. Так, в умовах воєнного стану по-іншому, як диверсією, не можна назвати відключення газу на соціальних та адміністративних об’єктах", - наголосив керівник фракції Максим Бурбак з трибуни парламенту.

"Нещодавно була оприлюднена заява "Укртрансгазу" про здійснення спроби групою РГК (Група регіональних компаній. – Ред.) масштабної провокації з метою зриву поставок газу споживачам в розпал опалювального періоду та переділу ринку газу", - повідомив Максим Бурбак.

"У Буковинському медичному університеті без попередження за кілька днів, так як це повинно бути за законом, прийшли і тишком перекрили газ. Як людям реагувати? Як навчатись дітям у холодних кімнатах? Заборгованостей перед газовиками немає. Всі ліміти на постачання газу подані, а тепло відключили", - розповів народний депутат.

Максим Бурбак підкреслив, що сьогодні без тепла в Чернівецькій області залишається 10 адміністративних об’єктів.

"І так діється майже в усіх областях України, окрім Кіровоградської, Одеської, Луганської та Донецької. Що це, як не диверсія і добре спланований акт проти українських громадян?",  - заявив керівник фракції.

"Ми звертаємось до Служби безпеки України та Генпрокуратури вжити негайних заходів для покарання Фірташа та інших кремлівських колаборантів за вчинення диверсії в енергетичному секторі України. Особливо в воєнний час це не можна назвати ніяк, окрім як диверсією. Вимагаємо негайної реакції",  - наголосив керівник фракції "Народний фронт".

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06 12 2018 21:33
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