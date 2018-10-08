Бурбак: Я не домовлятимуся зі ставлениками Фірташа та перефарбованими екс-"регіоналами"
"Цікава заява керівника Чернівецької облдержадміністрації Фищука. На фоні вічної пасивності – це просто "вибух працьовитості" від Олександра Георгійовича. Виявляється, він може не лише мовчки споглядати махінації різних місцевих посадовців, а й висловлювати якісь свої думки. Щоправда, думки пана Фищука сьогодні дуже дивні", - на своїй сторінці у Facebook керівник фракції "Народний фронт" Максим Бурбак у відповідь на скарги голови Чернівецької облдержадміністрації про те, буцім-то народний депутат ускладнює ситуацію в області і тому треба примиритися з колишніми "регіоналами".
"Миротворча" позиція Фищука нагадує українських поп -"звьозд", які виправдовують боротьбою за "мир" свої щедро спонсоровані гастролі на території країни-агресора. Не з усіма треба "домовлятися" та "йти на компроміси", пане Фищук. Якби Яценюк і Турчинов навесні 2014 року шукали таких "компромісів", замість боротьби з вторгненням ворога, - нині на Буковині, як і по всій Україні, точилася б партизанська війна", - йдеться в дописі.
"Я не домовлятимуся зі ставлениками Фірташа та екс-функціонерами "Партії регіонів" - контрольованої з-за кордону злочинної організації, а також менеджерами "Чернівцігазу". До речі, й саме питання про "домовленості" з ними не мало би стояти, якби облдержадміністрація вчасно й адекватно реагувала на незаконні дії депутатів Чернівецької міської ради. Ті й інші, як відомо, скеровуються з єдиного центру в місті Відень", - наголосив керівник парламентської фракції.
Максим Бурбак підкреслив, що завдання керівництва ОДА – стежити за дотриманням законодавства та ефективним втіленням реформ.
"Нагадую: завдання керівника облдержадміністрації - насамперед стежити за дотриманням законодавства у відповідній області. А не повчати народних депутатів України, як їм провадити їхню політичну діяльність. Тим більше, коли йдеться про фракцію "Народний фронт" (яку я маю честь очолювати) - найбільш продуктивну, дисципліновану й реформаторську фракцію у Верховній Раді", - написав Максим Бурбак.
"Пане керівник Чернівецької ОДА, не треба звинувачувати когось у своїх провалах. Для розбудови області треба працювати. Боротись з корупцією, беззаконням і кумівством. Боротись! І якщо моя критика так сильно впливає на вашу діяльність, значить я все роблю правильно. Тому бажаю Вам, Олександре Георгійовичу, як написано у вашій заяві, почати нарешті "служити українському народу". Буковинці прекрасно бачать "результати" вашої діяльності. І позиція "миротворця" Вам не допоможе", - резюмував народний депутат.
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