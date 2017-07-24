Бурштинова мафія намагалася заручитися лояльністю прокурора за $5 тис. - Луценко

Правопорушника затримали під час передачі хабара в сумі $5 тис

Прокуратура Волинської області спільно з поліцією та Службою безпеки України затримала чоловіка, який намагався за 5 тис. доларів "вирішити" кримінальну справу щодо незаконно видобутого бурштину.

Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.

"Затримано "на гарячому" правопорушника, який надав хабар в сумі $5000 прокурору за підміну речових доказів - вилученого у кримінальному провадженні незаконно видобутого каменю бурштину вагою близько 30 кг", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.

Нагадаємо, що в Житомирі правоохоронці затримали депутата Олевського районної ради, який намагався дати хабар поліцейському за "кришування" нелегального видобутку бурштину.