CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПрокуратура Волинської області спільно з поліцією та Службою безпеки України затримала чоловіка, який намагався за 5 тис. доларів "вирішити" кримінальну справу щодо незаконно видобутого бурштину.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бурштинова мафія намагалася заручитися лояльністю прокурора за $5 тис. - Луценко
Правопорушника затримали під час передачі хабара в сумі $5 тис
Фото: facebook.com/LlutsenkoYuri
Про це повідомив генпрокурор Юрій Луценко.
"Затримано "на гарячому" правопорушника, який надав хабар в сумі $5000 прокурору за підміну речових доказів - вилученого у кримінальному провадженні незаконно видобутого каменю бурштину вагою близько 30 кг", - заявив він на своїй сторінці в Facebook.
Нагадаємо, що в Житомирі правоохоронці затримали депутата Олевського районної ради, який намагався дати хабар поліцейському за "кришування" нелегального видобутку бурштину.
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24 07 2017 22:39 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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