"Бурштинова справа" Розенблата-Полякова: керівник "Бурштину України" не задекларував бізнес дружини

Станом на кінець 2016 року, Дмитро Тяглій разом з дружиною задекларували понад 4 млн грн

Виконувач обов'язків директора держпідприємства "Бурштин Україна", яке фігурує у "Бурштиновій справі" Розенблата-Полякова, Дмитро Тяглій не вказав у декларації внески дружини до статутних фондів двох компаній та показав 4 млн готівки.

"В.о. генерального директора ДП "Бурштин України" Дмитро Тяглій не задекларував внески дружини до статутних фондів двох компаній – ТОВ "Інтерстом плюс" та ПП "КСК "Прайм". Про це свідчать е-декларація Тяглія за 2016 рік та дані Єдиного держреєстру юросіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань", - повідомляють "Наші гроші".

Так, дружина Тяглія Олена володіє 40% кінно-спортивного клубу "Прайм", який розташований у Києві. Також жінка контролює стоматологічне ТОВ "Інтерстом плюс" (70%), яке входить до ГО "Кияни разом" і головою якого є депутат Київської міськради Ярослав Діденко.

Як зазначено у декларації в.о директора держпідприємства, за 2016 рік дохід дружини склав 439 тисяч гривень.

Цікавим є те, що уся нерухомість сім’ї Тяглії розташована у Києві, хоча підприємство "Бурштин Україна" розташоване у Рівному. Більше того, Тяглій вказав своїм фактичним місцем проживання саме столицю.

Так, Тягліям належать 3 квартирі у Києві сумарною площею 290 квадратних метрів, два гаражі площею 106 "квадратів" та нежитлові приміщення на 73 квадратні метри. Одну з квартир, площею 97 "квадратів та вартістю приблизно 6 млн грн, Дмитро Тяглій ділить зі своєю донькою Анною.

Також Донька очільника ДП є випускницею EAE Business School (Барселона, Іспанія). Вартість річної магістерської програми там складає 15 тис. євро. Бакалаврат же Анна закінчила у Європейському університеті в Женеві, де один семестр навчання вартує понад 10 тисяч євро.

Крім того, Дмитро Тяглій задекларував 0,31 га землі на іншому праві користування – 3 земельні ділянки з місцем розташування на території дорогого кооперативу СДК "Орхідея-3" на Осокорках у Києві. Саме тут Тяглії зводять будинок на 242 кв м, що внесений у декларацію як недобудова. У вигляді об’єктів незавершеного будівництва Тяглій вписав також 3 машиномісця загальним метражем 61 "квадрат". Власником усіх недобудов значиться Олена Тяглій.

Їздить подружжя на позашляховику Toyota Land Cruiser 200 2011 року, який за документами належить Олені Тяглій. Донька Анна 29 грудня 2016 року стала власницею позашляховика Toyota Hilux Surf 2016 року випуску вартістю 875 тис. грн.

Станом на кінець 2016 року, Дмитро Тяглій разом з дружиною задекларували понад 4 млн грн. готівкових коштів. Також він є власником золотого годинника Breguet horloger de la marine, а дружина - обручки з діамантом на 1,6 карат невизначеної вартості.

Як відомо, "Бурштин України" є єдиним держпідприємством, яке займається видобутком та переробкою бурштину, здійснюючи повний цикл переробки каміння – від видобутку до реалізації готової продукції.

На одному з відеодоказів НАБУ у "бурштиновій справі" нардеп Борислав Розенблат (позафракційний) пояснює агенту Катерині, що ДП "Бурштин України" – не чуже для партії "Народний фронт" підприємство: "Це наше, це пана Полякова (народний депутат від "НФ" – ред.), ну, їхньої партії відповідальність".

Нагадаємо, що Верховна Рада надала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності Борислава Розенблата, якого нещодавно виключили з фракції БПП.

13 липня генпрокурор Юрій Луценко вручив підозри нардепам Бориславу Розенблату та Максиму Полякову.

Відзначимо, що Розенблат давав хабарі суддям Житомирщини, щоб вони ухвалювали вигідні для нього рішення.

У вівторок, 18 липня, Солом’янський райсуд Києва присудив депутату Бориславу Розенблату заставу у розмірі 7 мільйонів гривень.