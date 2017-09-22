Бюджет-2018: на реформу освіти передбачено 218 млрд гривень, - Данилюк Що на 18% більше, ніж минулого року

У проекті державного бюджету на 2018 рік передбачили 218 млрд грн на освіту.

Фото: businessofwork.blogs.xerox.com

"На 2018 рік видатки зведеного бюджету на освіту заплановано в розмірі 218 мільрдів, що на 18% більше, ніж минулого року. Також у 2018 році планується подальше збільшення заробітної плати вчителям на 25% на що враховано додатково 6,7 мільярдів гривень", - повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк під час презентації законопроекту. Сукупне зростання економіки України в найближчі три роки перевищить 11%. Раніше iPress.ua повідомляв, що у проекті держбюджету на 2018 рік визначено доходи в розмірі 877 млрд грн, витрати - 948 млрд гривень.

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