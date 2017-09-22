НОВИНИУ проекті державного бюджету на 2018 рік передбачили 218 млрд грн на освіту.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бюджет-2018: на реформу освіти передбачено 218 млрд гривень, - Данилюк
Що на 18% більше, ніж минулого року
Фото: businessofwork.blogs.xerox.com
"На 2018 рік видатки зведеного бюджету на освіту заплановано в розмірі 218 мільрдів, що на 18% більше, ніж минулого року. Також у 2018 році планується подальше збільшення заробітної плати вчителям на 25% на що враховано додатково 6,7 мільярдів гривень", - повідомив міністр фінансів Олександр Данилюк під час презентації законопроекту.
Сукупне зростання економіки України в найближчі три роки перевищить 11%.
Раніше iPress.ua повідомляв, що у проекті держбюджету на 2018 рік визначено доходи в розмірі 877 млрд грн, витрати - 948 млрд гривень.
Читайте новини також російською мовою.
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.КОМЕНТАРІ (0) +
Додати коментар
22 09 2017 12:28 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
- ФОТО Масові акції протесту в Каталонії, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО В Британії помер найстаріший кіт у світі, - ВІДЕО
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа
No articles