Бюджет-2023 може бути переглянутий після перемоги – Стефанчук

Ухвалений парламентом державний бюджет на наступний рік є бюджетом воєнного часу

Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що ухвалений парламентом державний бюджет на наступний рік є бюджетом воєнного часу, в якому левова частка видатків передбачена на оборону.

Про це спікер сказав у ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.

"Бюджет, який приймався, - це бюджет воєнного часу. Але ми дуже хочемо, і всі на це налаштовані, щоб найближчим часом це став бюджет нашої перемоги і розвитку України. Але в цьому бюджеті ми заклали всі необхідні потреби, які стосуються забезпечення Збройних сил України, забезпечення відновлення територій України, які визволені", - зазначив Стефанчук.

За його словами, у бюджеті також закладені видатки на підтримку економіки та соціального забезпечення. Та левова частка у ньому - "це питання оборони, забезпечення ЗСУ, питання нашої майбутньої перемоги", наголосив спікер.

На його думку, після перемоги документ може бути переглянутий.

"Коли ми здобудемо таку довгоочікувану перемогу, я переконаний, що бюджет буде переглянутий, і це вже буде більше бюджет розвитку України. Будуть порушені питання про відновлення України, заведення коштів, інвестицій в економіку України, питання, які пов’язані з підвищенням соціального забезпечення українців, з реінтеграцією тимчасово окупованих територій. Тому мені здається, що якраз на ці статті бюджету будуть перерозподілені кошти", - сказав Голова ВР.