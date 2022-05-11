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Бюджет-2023 може бути переглянутий після перемоги – Стефанчук

Ольга
Матарикіна
Ухвалений парламентом державний бюджет на наступний рік є бюджетом воєнного часу
Бюджет-2023 може бути переглянутий після перемоги – Стефанчук Фото: Анна Стешенко
Голова Верховної Ради Руслан Стефанчук наголосив, що ухвалений парламентом державний бюджет на наступний рік є бюджетом воєнного часу, в якому левова частка видатків передбачена на оборону.
 
Про це спікер сказав у ефірі телемарафону, повідомляє Укрінформ.
 
"Бюджет, який приймався, - це бюджет воєнного часу. Але ми дуже хочемо, і всі на це налаштовані, щоб найближчим часом це став бюджет нашої перемоги і розвитку України. Але в цьому бюджеті ми заклали всі необхідні потреби, які стосуються забезпечення Збройних сил України, забезпечення відновлення територій України, які визволені", - зазначив Стефанчук.
 
За його словами, у бюджеті також закладені видатки на підтримку економіки та соціального забезпечення. Та левова частка у ньому - "це питання оборони, забезпечення ЗСУ, питання нашої майбутньої перемоги", наголосив спікер.
 
На його думку, після перемоги документ може бути переглянутий.
 
"Коли ми здобудемо таку довгоочікувану перемогу, я переконаний, що бюджет буде переглянутий, і це вже буде більше бюджет розвитку України. Будуть порушені питання про відновлення України, заведення коштів, інвестицій в економіку України, питання, які пов’язані з підвищенням соціального забезпечення українців, з реінтеграцією тимчасово окупованих територій. Тому мені здається, що якраз на ці статті бюджету будуть перерозподілені кошти", - сказав Голова ВР.
 
Як повідомлялося, 3 листопада Верховна Рада ухвалила в другому читанні та в цілому Закон "Про Державний бюджет України на 2023 рік". Документом передбачено, що на національну безпеку і оборону зпалановано виділити близько 50% всього бюджету. 
 
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05 11 2022 12:39
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