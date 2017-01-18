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Бюджет Пенсійного фонду затверджено із дефіцитом 141,5 млрд грн

За даними міністра соцполітики, бюджет Пенсійного фонду України зростає порівняно з 2016 роком
Український Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2017 рік із дефіцитом 141,5 млрд грн.
Бюджет Пенсійного фонду затверджено із дефіцитом 141,5 млрд грн Фото: Уніан

"Бюджет Пенсійного фонду України зростає порівняно з 2016 роком, коли в нас було 257 млрд грн, до 284 млрд грн. Обсяг дотації, яку ми з державного бюджету спрямовуємо до Пенсійного фонду, знижується з 145 млрд грн до 141,5 млрд грн", - заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, інформує "Радіо Свобода".

Рева додав, що обсяги коштів від сплати єдиного соціального внеску мають скласти 142,5  млрд грн - на 30  млрд грн більше, ніж торік.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман визначив одним із стратегічних завдань на 2017 рік для Кабміну та Верховної Ради прийняття вольових рішень із реформування системи пенсійного забезпечення населення.

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18 01 2017 14:31
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