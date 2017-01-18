Бюджет Пенсійного фонду затверджено із дефіцитом 141,5 млрд грн

Український Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2017 рік із дефіцитом 141,5 млрд грн.

"Бюджет Пенсійного фонду України зростає порівняно з 2016 роком, коли в нас було 257 млрд грн, до 284 млрд грн. Обсяг дотації, яку ми з державного бюджету спрямовуємо до Пенсійного фонду, знижується з 145 млрд грн до 141,5 млрд грн", - заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, інформує "Радіо Свобода".

Рева додав, що обсяги коштів від сплати єдиного соціального внеску мають скласти 142,5 млрд грн - на 30 млрд грн більше, ніж торік.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман визначив одним із стратегічних завдань на 2017 рік для Кабміну та Верховної Ради прийняття вольових рішень із реформування системи пенсійного забезпечення населення.