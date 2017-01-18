НОВИНИУкраїнський Кабінет міністрів затвердив бюджет Пенсійного фонду України на 2017 рік із дефіцитом 141,5 млрд грн.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бюджет Пенсійного фонду затверджено із дефіцитом 141,5 млрд грн
За даними міністра соцполітики, бюджет Пенсійного фонду України зростає порівняно з 2016 роком
Фото: Уніан
"Бюджет Пенсійного фонду України зростає порівняно з 2016 роком, коли в нас було 257 млрд грн, до 284 млрд грн. Обсяг дотації, яку ми з державного бюджету спрямовуємо до Пенсійного фонду, знижується з 145 млрд грн до 141,5 млрд грн", - заявив міністр соціальної політики України Андрій Рева, інформує "Радіо Свобода".
Рева додав, що обсяги коштів від сплати єдиного соціального внеску мають скласти 142,5 млрд грн - на 30 млрд грн більше, ніж торік.
Нагадаємо, прем'єр-міністр Володимир Гройсман визначив одним із стратегічних завдань на 2017 рік для Кабміну та Верховної Ради прийняття вольових рішень із реформування системи пенсійного забезпечення населення.
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