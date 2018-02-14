Реєстрація Вхід
RSS
БІЗНЕС & ФІНАНСИ НОВИНИ

Бюджет США-2019: Україна може отримати $200 млн на посилення оборони

У порівнянні з бюджетним запитом на 2018 рік пропонована сума безпекової допомоги Україні збільшена на 50 млн доларів
У проекті федерального бюджету США на 2019 рік передбачено надання Україні $200 млн на посилення безпеки і оборони.
Бюджет США-2019: Україна може отримати $200 млн на посилення оборони Фото: Shawn Thew / SIPA / Scanpix / LETA

"Зазначені кошти пропонується спрямувати на надання нашій державі військової техніки і спорядження, іншого обладнання та послуг військового призначення, логістичного забезпечення, розвідувальну підтримку Збройних сил і сил безпеки України", - повідомляє посольство України в США.

Підкреслюється, що у порівнянні з бюджетним запитом на 2018 рік пропонована сума безпекової допомоги Україні збільшена на 50 млн доларів.

"У проекті бюджету на 2019 рік Україну включено до невеликого переліку країн, які отримуватимуть безпекову допомогу також і за програмою Державного департаменту "Міжнародне військове фінансування" (Foreign Military Financing, FMF)", - підкреслили у посольстві.

Бюджетний запит має пройти вивчення і обговорення в американському Конгресі, де можуть вноситися зміни і доповнення.

"Остаточні обсяги допомоги Україні будуть відомі вже після завершення всього процесу проходження документа, який зараз на початковій стадії", - повідомили українські дипломати.

Президент Петро Порошенко вважає, що якщо Сполучені штати Америки нададуть Україні оборонне озброєння, то це рішення відкриє можливість поставок зброї з інших країн.


 

 

Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

14 02 2018 08:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Сонячна електростанція, депозит чи майнінг?

Сонячна електростанція, депозит чи майнінг?

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.