Бюджет використав половину "грошей Януковича", - Держказначейство
Про це сьогодні, 20 лютого, повідомила глава Держказначейства Тетяна Слюз, передає LIGA.net.
"Ми отримали в рамках виконання рішення суду 29,5 млрд гривень, з них до держбюджету минулого року ось внесено 22 млрд. За підсумками року 11 розпорядників бюджетних коштів витратили 14 млрд гривень цих грошей", - повідомила Слюз.
За її словами, 8 млрд гривень з цієї суми буде використано в держбюджеті-2018 в якості перехідних залишків. Призначення решти суми поки не визначили.
Інших надходжень за підсумками розслідувань правоохоронних органів у 2017 році Держскарбниця не фіксувало, зазначила Слюз.
Нагадаємо, 7 лютого Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.
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