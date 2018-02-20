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Бюджет використав половину "грошей Януковича", - Держказначейство

8 млрд гривень буде використано в держбюджеті-2018 в якості перехідних залишків
У державному бюджеті 2017 року залишились невикористаними 15,5 мільярда коштів, конфіскованих у оточення екс-президента-втікача Віктора Януковича.
Бюджет використав половину "грошей Януковича", - Держказначейство Фото: gottstat.com

Про це сьогодні, 20 лютого, повідомила глава Держказначейства Тетяна Слюз, передає LIGA.net.

"Ми отримали в рамках виконання рішення суду 29,5 млрд гривень, з них до держбюджету минулого року ось внесено 22 млрд. За підсумками року 11 розпорядників бюджетних коштів витратили 14 млрд гривень цих грошей", - повідомила Слюз.

За її словами, 8 млрд гривень з цієї суми буде використано в держбюджеті-2018 в якості перехідних залишків. Призначення решти суми поки не визначили.

Інших надходжень за підсумками розслідувань правоохоронних органів у 2017 році Держскарбниця не фіксувало, зазначила Слюз.

Нагадаємо, 7 лютого Оболонський районний суд Києва продовжив розгляд справи про державну зраду екс-президента Віктора Януковича.

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20 02 2018 20:39
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