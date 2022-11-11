ТЕХНОЛОГІЇ НОВИНИКитайська компанія Realme презентувала новий бюджетний смартфон із 5G-підтримкою Realme 10 5G.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Бюджетний смартфон із підтримкою 5G представив Realme
Фото: Укрінформ
Про це повідомляє GSM Arena.
Пристрій має 16,8-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення екрана в 90 Гц.
У смартфоні встановлена батарея ємністю 5 000 мегаампер за годину та процесор Dimensity 700.
Головна камера має 50 Мп.
Також є потрійний лоток для карток із двома слотами для SIM-карт і одним слотом для microSD. Ба більше, в пристрої наявний сканер відбитків пальців (збоку), який вбудований у кнопку живлення.
Realme 10 5G вже доступний за ціною 182 долари США за базову модель з 8 Гб операційної пам’яті та 128 Гб внутрішньої. Також є варіант за 225 доларів за 8/256Гб відповідно.
Нагадаємо, що раніше Xiaomi представила новий смартфон.
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11 11 2022 20:45 МЕДІА
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