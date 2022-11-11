Бюджетний смартфон із підтримкою 5G представив Realme

Китайська компанія Realme презентувала новий бюджетний смартфон із 5G-підтримкою Realme 10 5G.

Про це повідомляє GSM Arena.

Пристрій має 16,8-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення екрана в 90 Гц.

У смартфоні встановлена батарея ємністю 5 000 мегаампер за годину та процесор Dimensity 700.

Головна камера має 50 Мп.

Також є потрійний лоток для карток із двома слотами для SIM-карт і одним слотом для microSD. Ба більше, в пристрої наявний сканер відбитків пальців (збоку), який вбудований у кнопку живлення.

Realme 10 5G вже доступний за ціною 182 долари США за базову модель з 8 Гб операційної пам’яті та 128 Гб внутрішньої. Також є варіант за 225 доларів за 8/256Гб відповідно.