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Бюджетний смартфон із підтримкою 5G представив Realme

Китайська компанія Realme презентувала новий бюджетний смартфон із 5G-підтримкою Realme 10 5G.
Бюджетний смартфон із підтримкою 5G представив Realme Фото: Укрінформ
Про це повідомляє GSM Arena.
 
Пристрій має 16,8-сантиметровий рідкокристалічний дисплей з роздільною здатністю Full HD+ та частотою оновлення екрана в 90 Гц.
 
У смартфоні встановлена батарея ємністю 5 000 мегаампер за годину та процесор Dimensity 700.
 
Головна камера має 50 Мп.
 
 
Також є потрійний лоток для карток із двома слотами для SIM-карт і одним слотом для microSD. Ба більше, в пристрої наявний сканер відбитків пальців (збоку), який вбудований у кнопку живлення.
 
Realme 10 5G вже доступний за ціною 182 долари США за базову модель з 8 Гб операційної пам’яті та 128 Гб внутрішньої. Також є варіант за 225 доларів за 8/256Гб відповідно.
 
Нагадаємо, що раніше Xiaomi представила новий смартфон.
 
 
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11 11 2022 20:45
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