Гройсман назвав Садового безпорадним, - ВІДЕО
Також Гройсман різко розкритикував міську владу Львова, назвавши її безпорадною, інформує прес-служба уряду.
"Я вважаю, що Львів повинен бути чистим. Це зона відповідальності міського голови особисто, а також міської ради. Але ми вже бачимо не один тиждень, місяць, а напевно, і рік, що системно проблема твердих побутових відходів у такому прекрасному місті, як Львів, не вирішується. Жителі міста Львова не повинні страждати через безгосподарність і безпорадність міських чиновників", - заявив прем'єр на зустрічі з львівським губернатором.
За словами Гройсмана, бюджет розвитку Львова на 2017 рік становить 1,8 млрд гривень, і з такими грошима не вирішити проблему "просто неприпустимо".
"У мене була така сама проблема, і я вирішив її ще 7 років тому, і забув, що вона була", - додав Гройсман, згадавши про свій досвід на посаді мера Вінниці.
Він запевнив: якщо знадобиться, уряд оперативно прийме необхідні рішення, щоб допомогти Львову.
Нагадаємо, що Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.
Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.
Раніше, Кабінет міністрів України дав згоду львівській владі щодо залучення коштів Європейського інвестиційного банку сумою у 75 млн євро для рекультивації полігону.
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