Гройсман назвав Садового безпорадним, - ВІДЕО

За словами прем'єра, бюджет розвитку Львова на 2017 рік становить 1,8 млрд гривень, і з такими грошима не вирішити проблему "просто неприпустимо"

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман доручив голові Львівської обласної державної адміністрації провести засідання комісії з надзвичайних ситуацій і знайти рішення для сміттєвої кризи у Львові.

Також Гройсман різко розкритикував міську владу Львова, назвавши її безпорадною, інформує прес-служба уряду.

"Я вважаю, що Львів повинен бути чистим. Це зона відповідальності міського голови особисто, а також міської ради. Але ми вже бачимо не один тиждень, місяць, а напевно, і рік, що системно проблема твердих побутових відходів у такому прекрасному місті, як Львів, не вирішується. Жителі міста Львова не повинні страждати через безгосподарність і безпорадність міських чиновників", - заявив прем'єр на зустрічі з львівським губернатором.

За словами Гройсмана, бюджет розвитку Львова на 2017 рік становить 1,8 млрд гривень, і з такими грошима не вирішити проблему "просто неприпустимо".

"У мене була така сама проблема, і я вирішив її ще 7 років тому, і забув, що вона була", - додав Гройсман, згадавши про свій досвід на посаді мера Вінниці.

Він запевнив: якщо знадобиться, уряд оперативно прийме необхідні рішення, щоб допомогти Львову.

Нагадаємо, що Львівська міська рада на позачерговому засіданні в четвер, 19 січня, прийняла план екстрених заходів для запобігання надзвичайній екологічній ситуації у зв'язку зі сміттєвою кризою.

Згодом мерія Львова заявила про загрозу зсуву на сміттєзвалищі в Грибовичах.

Як повідомляв iPress.ua , проблеми з вивезенням сміття у Львова тривають вже декілька місяців. 29 травня 2016 року в селі Великі Грибовичі, де розташоване львівське звалище, почалася пожежа. Вогонь незабаром загасили, але наступного дня стався зсув, і під завалами опинилися чотири людини - троє рятувальників і працівник комунального підприємства. Тіла трьох осіб знайшли, четвертого досі не знайшли.

Раніше, Кабінет міністрів України дав згоду львівській владі щодо залучення коштів Європейського інвестиційного банку сумою у 75 млн євро для рекультивації полігону.