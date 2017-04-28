Бюро ПАРЄ висловило недовіру Аграмунту, - Ар'єв
Бюро одноголосно висловило недовіру президенту ПАРЄ Педро Аграмунту, заборонило вести діяльність від імені ПАРЄ. Наприклад, робити заяви, здійснювати візити.
"Президент ПАРЄ Аграмунт не написав заяву про відставку, не з'явився на Бюро і, відповідно, не зробив жодної заяви, обіцяного раніше. Бюро Асамблеї тільки абсолютною більшістю голосів висловила недовіру і відмовило у вирішенні здійснювати візити, робити заяви і і проводити іншу активність від імені ПАРЄ. Тобто від повноважень президента ПАРЄ у Аграмунта фактично залишилася одна назва", - написав у Facebook голова української делегації в ПАРЄ нардеп Володимир Ар'єв.
Зазначимо, що офіційних заяв від ПАРЄ поки немає.
Питання з Педро Аграмунут в ПАРЄ з'явилися після того, як він здійснив візит до Сирії разом з представниками російського військового командування. На цьому тижні в ПАРЄ відбулися слухання щодо цього візиту. Відомо, що в ході слухань він кілька разів натякав на свою відставку у п'ятницю, а також заявляв, що з цією поїздкою російські влади та ЗМІ ввели його в оману.
Бюро Асамблеї складається з голови ПАРЄ, його заступників, голів політичних груп і комісій. Бюро керує роботою Асамблеї шляхом підготовки порядку денного сесій та визначення питань, які заслуговують на розробки доповідей.
Зазначимо, що президент ПАРЄ Педро Аграмунт на групі Європейської Народної Партії в ПАРЄ визнав, що зробив помилку, коли полетів російським літаком в Сирію.
Очікується, що вже в п'ятницю, 28 квітня, Аграмунт подасть у відставку.
Нагадаємо, що 21 березня Аграмунт привіз до Сирії делегацію депутатів ПАРЄ та Держдуми Росії, попри те, що він не був уповноважений Асамблеєю чи її органами на здійснення такого візиту.
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