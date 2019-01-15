Cadillac анонсував свій перший електрокар

Американський виробник автомобілів класу "люкс" Cadillac показав свій перший електромобіль.

Електрокар Cadillac має стати конкурентом для Tesla Model X і Audi e-tron, заявили у компанії.

Електричний автомобіль під брендом Cadillac випустить компанія General Motors. Раніше вона повідомила про зміну орієнтації (електрокари компанії випускали під брендом Chevrolet, який націлений на масовий ринок) та обрання Cadillac головним брендом у майбутній електрифікації.



Фото: Cadillac

Назву моделі, технічні характеристики та дату виходу компанія наразі не повідомила.

Нагадаємо, в українському Мінрегіоні сподіваються, що до 2030 року всі стоянки і парковки в Україні обладнають зарядними станціями для електромобілів.

За словами міністра інфраструктури України Володимира Омеляна, щодня 20 українців пересідають на електромобілі.