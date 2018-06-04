Cambridge Analytica отримала з Facebook дані 2,7 млн жителів країн ЄС

У Єврокомісії заявили, що будуть домагатися більш детального пояснення ситуації та чинити тиск на Facebook

Соціальна мережа Facebook підтвердила, що дані 2,7 млн жителів ЄС були неправомірно передані британській компанії з політичного консалтингу Cambridge Analytica.

Про це заявив представник Єврокомісії, передає Reuters.

"Facebook підтвердив, що дані близько 2,7 млн європейців, або жителів ЄС, щоб бути більш точним, можливо, були неправомірно передані Cambridge Analytica", - сказав прес-секретар Єврокомісії.

Лист від представників соцмережі надійшов європейським чиновникам в четвер, 5 квітня. "У листі також пояснюються кроки Facebook у відповідь з того моменту", - зазначили у Єврокомісії.

У Єврокомісії заявили, що будуть домагатися більш детального пояснення ситуації та чинити тиск на Facebook. За повідомлення "Європейської правди", соціальна мережа вважає, що загалом Cambridge Analytica зібрала дані близько 87 млн користувачів.

У той же час у Cambridge Analytica наполягають, що отримали дані 30, а не 87 млн користувачів.

Нагадаємо, що Facebook сканує посилання і зображення, якими користувачі обмінюються в месенджері, а якщо надходить попередження про неналежний контент - модератори читають повідомлення.

Згідно із масштабним розлідуванням журналістів, компанія Cambridge Analytica, яка вивчала переваги виборців в інтересах Дональда Трампа, використовувала дані Facebook про більш ніж 50 млн користувачів без їхньої згоди. 20 березня британський телеканал Channel 4 опублікував третю частину розслідування про компанію Cambridge Analytica. У ньому показали кадри, відзняті прихованою камерою. На них відсторонений гендиректор Александр Нікс розповідає, як його компанія організувала для Трампа всю кампанію в інтернеті та на телебаченні і що саме на даних Cambridge Analytica будувалась уся стратегія.

На підставі цих даних компанія під час виборів президента США показувала користувачам ангажовану політичну рекламу. У Facebook заявили, що не мають відношення до діяльності компанії Cambridge Analytica.