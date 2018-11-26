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"Cамі пішли на таран, а тепер звинувачують Україну", - Волкер про захоплення українських кораблів Росією

"Росія захоплює кораблі і членів екіпажу, а потім звинувачує Україну у провокації?"
Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував інцидент із захопленням українських кораблів в Азовському морі.
"Cамі пішли на таран, а тепер звинувачують Україну", - Волкер про захоплення українських кораблів Росією Фото: reuters.com

"Росія таранить українське судно, яке мирно йде в український порт. Росія захоплює кораблі і членів екіпажу, а потім звинувачує Україну у провокації???" - написав Волкер у своєму мікроблозі Twitter.

Зазначимо, що у Конгресі США засудили протиправні дії Росії в Азовському морі і закликали американського президента Дональда Трампа притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна.

Нагадаємо, російські військові в неділю, 25 листопада, атакували українські катери, що спробували пройти з Чорного в Азовське море, але не були пропущені через Керченську протоку. Шестеро українців отримали поранення.

Російські прикордонники захопили українські катери "Бердянськ" і "Нікополь", а також буксир "Яни Капу".

Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) прийняла рішення ввести воєнний стан.  Воєнний стан планують запровадити на 60 днів.

 

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