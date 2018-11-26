"Cамі пішли на таран, а тепер звинувачують Україну", - Волкер про захоплення українських кораблів Росією

"Росія захоплює кораблі і членів екіпажу, а потім звинувачує Україну у провокації?"

Спеціальний представник Держдепартаменту США з питань України Курт Волкер прокоментував інцидент із захопленням українських кораблів в Азовському морі.

"Росія таранить українське судно, яке мирно йде в український порт. Росія захоплює кораблі і членів екіпажу, а потім звинувачує Україну у провокації???" - написав Волкер у своєму мікроблозі Twitter.

Russia rams Ukrainian vessel peacefully traveling toward a Ukrainian port. Russia seizes ships and crew and then accuses Ukraine of provocation??? — Kurt Volker (@SpecRepUkraine) 26 листопада 2018 р.

Зазначимо, що у Конгресі США засудили протиправні дії Росії в Азовському морі і закликали американського президента Дональда Трампа притягнути до відповідальності президента РФ Володимира Путіна.