Carlsberg, Coca-Cola і PepsiCo зупинять виробництво в Україні

За кілька днів компанії, які використовують під час виробництві напоїв рідкий хлор та соляну кислоту для очищення питної води, будуть змушені призупинити виробництво.

Про це в ефірі "Громадського радіо" заявила заступниця директора Європейської Бізнес Асоціації Світлана Михайловська.

"На підприємствах запасів хлору немає, тому що за системою безпеки вони не можуть їх мати у себе на території. Станом на сьогодні вже йде мова про зупинку одного підприємства", – сказала вона.

За її словами, влада не відреагувала на цю проблему.

Проблема з нестачею хлору стосується і населення, оскільки без хлорування воду у крани подавати неможливо.

Нагадаємо, "Дніпроазот", який виробляє рідкий хлор та соляну кислоту у місті Кам'янське Дніпропетровської області, зупинився 15 червня. Причиною стала збитковість підприємства. Після зупинки "Дніпроазоту" водоканали в усій Україні перестали отримувати від підприємства хлор для очищення води. У деяких із них ситуація критична. Наприклад, у районах Запорізької області запасу хлору майже не лишилося, тому там уже зменшили тиск води у кранах. В Івано-Франківську, Львівській та Житомирській областях водоканали мають власні установки з вироблення речовин для очищення води. Вони можуть частково компенсувати відсутність хлору з "Дніпроазоту".