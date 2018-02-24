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CAS дискваліфікував російську спортсменку з Олімпіади через допінг

У пробі бобслеїстки Сергєєвої виявили заборонену речовину триметазидин
Спортивний арбітражний суд (CAS) дискваліфікував російську бобслеїстку Надію Сергєєву за порушення антидопінгових правил на Олімпійських іграх у Пхьончхані.
CAS дискваліфікував російську спортсменку з Олімпіади через допінг Фото: sport.rambler.ru

Сергєєва відсторонена від змагань, а її результат на Олімпійських іграх-2018 анульовано, повідомляє офіційний сайт CAS. За спортсменкою залишається право домагатися скасування або скорочення дискваліфікації.

Проба, взята у Сергєєвої 18 лютого, показала наявність в організмі забороненої речовини триметазидину. Спортсменка погодилася з обвинуваченням і відмовилася від відкриття проби В. Сергєєва виступала в змаганнях двійок, де зайняла 12-те місце.

Подальші розслідування справи з боку CAS і Міжнародної федерації бобслею і скелетону відновляться вже після Олімпіади.

Нагадаємо, що Спортивний арбітражний суд (CAS) 22 лютого ухвалив рішення позбавити команду олімпійських атлетів Росії бронзової нагороди Пхьончхана, здобутої раніше керлінгістами Олександром Крушельницьким та Анастасією Бризгаловою.

Причиною стало виявлення мельдонію в допінг-пробах російського спортсмена. Тепер "бронзу" отримають норвезькі керлінгісти.

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24 02 2018 17:18
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