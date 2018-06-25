ЧАЕС оголосила тендер на 4,3 млрд грн у рамках створення нового саркофага
Очікувана вартість закупівлі - 4,29 млрд гривень.
Термін постачання товарів, виконання робіт або надання послуг: від дати укладення договору до грудня 2027 року, йдеться в тендерній документації відомства, оприлюдненій у системі державних закупівель ProZorro.
На сайті ЧАЕС мовиться, що до обсягу робіт другого пускового комплексу входить проектування демонтажу нестабільних конструкцій об'єкта "Укриття", а також закупівля, монтаж і введення в дію технологічного обладнання та систем для виконання демонтажу, виконання необхідних будівельно-монтажних робіт із розширення технологічних систем НБК.
На наступному етапі, після введення в дію ПК-2, можна буде починати ранній демонтаж нестабільних конструкцій ОУ в обсягах, визначених на стадії робочого проектування.
Нагадаємо, новий безпечний конфайнмент ЧАЕС - найбільша з коли-небудь побудованих рухомих наземних конструкцій завдовжки 165 м, завширшки 257 м, заввишки 108 м і загальною вагою 36 тис. тонн. Будівництво об'єкта почалося у квітні 2012 року.
30 листопада 2016 року було завершено перший етап процедури насування (конфайнмента) на старий саркофаг у штатне положення на 4-й енергоблок, але об'єкт поки що не здали в експлуатацію.
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