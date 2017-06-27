ЧАЕС перейшла на ручний режим радіаційного моніторингу через кібератаку
Про це повідомляє Державне агентство з управління зоною відчуження.
Всі технологічні системи станції працюють у звичайному режимі, як і автоматична система контролю радіаційної обстановки в зоні відчуження.
У зв'язку з кібератакою кілька годин не працював сайт Чорнобильської АЕС, однак зараз він знову доступний.
Нагадаємо, що близько полудня 27 червня на Україну почалася потужна вірусна атака. Її жертвами стали мережі Укренерго, ДТЕК, багатьох банків, ТРК "Люкс", "Нова пошта", мережі АЗС та інші.
Атака почалася практично одночасно, близько 11:30 ранку. Вірус розповсюджується дуже швидко. Проявляється у відмові роботи комп'ютерів на платформі Windows. Перевантажується і зашифровується.
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