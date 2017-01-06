Charlie Hebdo опублікувало карикатуру зустрічі Макрона з Путіним

Французьке сатиричне видання Charlie Hebdo опублікувало карикатуру на нещодавню зустріч президента Франції Еммануеля Макрона та його колеги президента Росії Володимира Путіна у Версалі.

Карикатура зображає Володимира Путіна у чорному діловому костюмі. В його руку вчепився собака із головою Еммануеля Макрона, повідомляє "Європейська правда".



Фото: "Європейська правда"

Малюнок вийшов із заголовком "Макрон прийняв Путіна". Зображений на карикатурі Путін виглядає байдужим, він звертається до Макрона з командою: "Лежати на місці".

Нагадаємо, перша зустріч президентів двох держав відбулася у Франції 29 травня. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий посилити санкції проти Росії в разі ескалації ситуації на Донбасі.

Також, в ході прес-конференції Макрон назвав телеканал Russia Today і інформаційне агентство Sputnik "органами брехливої ​​пропаганди", Путін, в свою чергу, промовчав.