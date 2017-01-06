Charlie Hebdo опублікувало карикатуру зустрічі Макрона з Путіним
Карикатура зображає Володимира Путіна у чорному діловому костюмі. В його руку вчепився собака із головою Еммануеля Макрона, повідомляє "Європейська правда".
Фото: "Європейська правда"
Малюнок вийшов із заголовком "Макрон прийняв Путіна". Зображений на карикатурі Путін виглядає байдужим, він звертається до Макрона з командою: "Лежати на місці".
Нагадаємо, перша зустріч президентів двох держав відбулася у Франції 29 травня. Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що готовий посилити санкції проти Росії в разі ескалації ситуації на Донбасі.
Також, в ході прес-конференції Макрон назвав телеканал Russia Today і інформаційне агентство Sputnik "органами брехливої пропаганди", Путін, в свою чергу, промовчав.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО Стіна Трампа: як США відгороджуються від Мексики
- ВІДЕО Янукович офіційно закликав Путіна вторгнутися до України, – ВІДЕО
- ВІДЕО Савченко впевнена, що економічні санкції з РФ треба знімати поетапно, - ВІДЕО
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків