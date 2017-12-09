Час, коли Україна виживала тільки за рахунок кредитів, закінчився, - Порошенко
"Зростання прямих іноземних інвестицій потрібне нам як повітря. Час, коли ми виживали тільки на залученні кредитів - завершився", - заявив на засіданні Національної ради реформ.
Президент підкреслив, що приватизація є важливим елементом антикорупційної стратегії України.
"Приватизація важлива не тільки грошима, але і пошуком ефективного власника, який забезпечить зростання економіки", - додав Порошенко.
Нагадаємо, учасники Національної ради реформ підтримали проект закону "Про приватизацію державного майна".
Зазначимо, що в березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву 2015 року чотирьох траншів, 2016 року - ще чотирьох. Насправді Україна отримала тільки чотири транші, а терміни їх виділення затягнулися. Перший транш на $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий на $1,7 млрд - у серпні 2015 року, третій на $1 млрд - у вересні 2016 року, четвертий на $1 млрд - у квітні 2017 року.
Крім МВФ, Україна виплачує процентний дохід за реструктуризованими єврооблігаціями. 1 березня власникам паперів було перераховано $505 млн.
Сьогодні, 12 вересня перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон прибув у Київ.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ФОТО У США через ураган "Ірма" евакуюють півмільйона людей, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- ВІДЕО У Facebook створили детальну карту населення 23 країн планети, - ВІДЕО
- ФОТО "Гори сміття і пляшки з-під алкоголю": студенти розгромили парк КПІ у Києві, - ФОТОРЕПОРТАЖ
- Бурштинова весна та втрачене поколінняЖурналісти iPress.ua поїхали на Рівненщину, в найбільший центр видобутку бурштину, щоб показати, що таке весна на Поліссі
- Starbucks обіцяє працевлаштувати 10 тис. біженців через указ Трампа