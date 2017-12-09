Час, коли Україна виживала тільки за рахунок кредитів, закінчився, - Порошенко

Президент Петро Порошенко вважає, що час, коли Україна виживала тільки за рахунок кредитів, закінчився.

"Зростання прямих іноземних інвестицій потрібне нам як повітря. Час, коли ми виживали тільки на залученні кредитів - завершився", - заявив на засіданні Національної ради реформ.

Президент підкреслив, що приватизація є важливим елементом антикорупційної стратегії України.

"Приватизація важлива не тільки грошима, але і пошуком ефективного власника, який забезпечить зростання економіки", - додав Порошенко.

Нагадаємо, учасники Національної ради реформ підтримали проект закону "Про приватизацію державного майна".

Зазначимо, що в березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву 2015 року чотирьох траншів, 2016 року - ще чотирьох. Насправді Україна отримала тільки чотири транші, а терміни їх виділення затягнулися. Перший транш на $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий на $1,7 млрд - у серпні 2015 року, третій на $1 млрд - у вересні 2016 року, четвертий на $1 млрд - у квітні 2017 року. Крім МВФ, Україна виплачує процентний дохід за реструктуризованими єврооблігаціями. 1 березня власникам паперів було перераховано $505 млн.

Сьогодні, 12 вересня перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон прибув у Київ.