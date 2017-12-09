Реєстрація Вхід
RSS
CУСПІЛЬСТВО НОВИНИ

Час, коли Україна виживала тільки за рахунок кредитів, закінчився, - Порошенко

"Приватизація є важливим елементом антикорупційної стратегії України "
Президент Петро Порошенко вважає, що час, коли Україна виживала тільки за рахунок кредитів, закінчився.
Час, коли Україна виживала тільки за рахунок кредитів, закінчився, - Порошенко Фото: president.gov.ua

"Зростання прямих іноземних інвестицій потрібне нам як повітря. Час, коли ми виживали тільки на залученні кредитів - завершився", - заявив на засіданні Національної ради реформ.

Президент підкреслив, що приватизація є важливим елементом антикорупційної стратегії України.

"Приватизація важлива не тільки грошима, але і пошуком ефективного власника, який забезпечить зростання економіки", - додав Порошенко.

Нагадаємо,  учасники Національної ради реформ підтримали проект закону "Про приватизацію державного майна".

Зазначимо, що в березні 2015 року МВФ відкрив чотирирічну програму EFF для України на суму $17 млрд. Вона передбачала проведення щоквартального перегляду програми і виділення Києву 2015 року чотирьох траншів, 2016 року - ще чотирьох. Насправді Україна отримала тільки чотири транші, а терміни їх виділення затягнулися. Перший транш на $5 млрд Україна отримала в березні 2015 року, другий на $1,7 млрд - у серпні 2015 року, третій на $1 млрд - у вересні 2016 року, четвертий на $1 млрд - у квітні 2017 року.

Крім МВФ, Україна виплачує процентний дохід за реструктуризованими єврооблігаціями. 1 березня власникам паперів було перераховано $505 млн.

Сьогодні, 12 вересня перший заступник директора-розпорядника Міжнародного валютного фонду Девід Ліптон прибув у Київ.

 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Розкажіть друзям!

Читайте новини також російською мовою.

НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ

Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

12 09 2017 20:24
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
ТОП ЧИТАЮТЬ КОМЕНТУЮТЬ
No articles
СТАТТІ
Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

Координатор акції за легалізацію нерозмитнених авто: Луценко пропонує загнати 2 млн людей у боргову яму

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.