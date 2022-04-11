RSS
ПОЛІТИКА НОВИНИ

Час приймати Фінляндію і Швецію до НАТО – Столтенберг закликав Туреччину ратифікувати заявку

Про це генсек Альянсу сказав міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу під час зустрічі у Стамбулі.
Час приймати Фінляндію і Швецію до НАТО – Столтенберг закликав Туреччину ратифікувати заявку Фото: 5 канал
Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину ратифікувати вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу, оскільки країни вже виконали вимоги турецької сторони.
 

Про це Столтенберг сказав міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу під час зустрічі у Стамбулі.

Генсек НАТО нагадав, що на Мадридському саміті в червні всі країни Альянсу ухвалили рішення запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО.

Спершу Туреччина блокувала обробку запитів Фінляндії та Швеції про приєднання. Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив їх у підтримці членів "Робітничої партії Курдистану" і "Загонів народної оборони", які Туреччина визнає терористичними, та закликав видати терористів Анкарі.

Щоб переконати Туреччину, Фінляндія та Швеція погодили з нею Тристоронній меморандум. Він передбачає, що країни мають оперативно та ретельно розглядати запити про екстрадицію підозрюваних у тероризмі, розслідуватимуть і заборонять будь-яке фінансування та діяльність цих організацій, боротися з дезінформацією тощо.

Столтенберг привітав "значні, конкретні кроки", зроблені обома країнами для реалізації меморандуму. Він заявив, що Фінляндія та Швеція вже виконали свою частину домовленостей з Туреччиною.

"Вони стали сильними партнерами в нашій спільній боротьбі з тероризмом у всіх його формах і проявах. І вони чітко налаштовані на довгострокову співпрацю з Туреччиною для розв'язання ваших проблем безпеки. Настав час вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО", – сказав Столтенберг на зустрічі з Чавушоглу.

Як повідомляють ЗМІ, Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО до кінця року, і шанси на те, що це станеться до виборів, які відбудуться наступного року, невеликі.

 
 
 
Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Facebook та Twitter. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
НОВИНИ ПАРТНЕРІВ
Пропонуємо Вам також почитати на iPress.ua новини України. Останні новини тільки у нас.
КОМЕНТАРІ (0) +

Додати коментар

04 11 2022 09:42
МЕДІА
iPRESS РАДИТЬ
СТАТТІ
Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Трамп, Манафорт та вторгнення в Україну: як вони пов’язані. Репортаж-розслідування від New York Times – частина 1.

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Чому соцмережі вимагають призначити пса Патрона міністром культури. Олександр Ткаченко продовжує рейдерити архівне українське кіно заради незаконної забудови

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Енергетичне виснаження Заходу та бомбардування інфраструктури України. Кілька елементів поточної стратегії росії та що буде після зими – генерал-майор Мік Раян

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Валдайське дзеркало російської шизофренії. путін вкотре довів, що Нємцов був правий, назвавши його "йо…тим"

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

Чи залежить європейська підтримка України від США? Скоріше ні, ніж так - вважають провідні європейські та американські експерти

Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман

Зима та ницість росіян не зменшать волю України до перемоги. Натомість є сумніви, що російська армія зможе пережити цю зиму – Лоуренс Фрідман

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

Окрім військового, світу потрібен енергетичний арсенал. путін готує нафтогазову бомбу для світу на Різдво – New York Times

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

Розкол, дезорганізація, дестабілізація у країнах ЄС. путін прагне непомітно, через гібридну війну, вразити у серце Європи – The Guardian

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

60 років Карибській кризі. росія так і не вилізла зі зношених кдбістських штанців

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Протидія США ядерній загрозі путіна. Не симетричний удар у відповідь, а абсолютне його знищення в Україні – Дуглас Лондон

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

Завдання суровікіна – затягнути війну з Україною якнайдовше. 5 складових його кампанії на найближчі місяці – генерал-майор Мік Раян

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

10 міфів про допомогу США Україні, які розганяють проросійські джерела – експерт Hudson Institute Люк Коффі

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

Роздуми про можливість мирних переговорів. Чому в Україні так важко знайти шлях до дипломатичного врегулювання – Лоуренс Фрідман

путін каже, що жереб кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта

путін каже, що жереб кинуто – вірте йому. Та зробіть все, щоб він програв – офіцерка військової розвідки США Челс Міхта

Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

Україна вказує на слабкості росії. Та веде велику битву від імені Заходу, до якої всі повинні долучитися – Френсіс Фукуяма

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється.