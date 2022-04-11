Час приймати Фінляндію і Швецію до НАТО – Столтенберг закликав Туреччину ратифікувати заявку
Про це Столтенберг сказав міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу під час зустрічі у Стамбулі.
Генсек НАТО нагадав, що на Мадридському саміті в червні всі країни Альянсу ухвалили рішення запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО.
Спершу Туреччина блокувала обробку запитів Фінляндії та Швеції про приєднання. Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив їх у підтримці членів "Робітничої партії Курдистану" і "Загонів народної оборони", які Туреччина визнає терористичними, та закликав видати терористів Анкарі.
Щоб переконати Туреччину, Фінляндія та Швеція погодили з нею Тристоронній меморандум. Він передбачає, що країни мають оперативно та ретельно розглядати запити про екстрадицію підозрюваних у тероризмі, розслідуватимуть і заборонять будь-яке фінансування та діяльність цих організацій, боротися з дезінформацією тощо.
Столтенберг привітав "значні, конкретні кроки", зроблені обома країнами для реалізації меморандуму. Він заявив, що Фінляндія та Швеція вже виконали свою частину домовленостей з Туреччиною.
"Вони стали сильними партнерами в нашій спільній боротьбі з тероризмом у всіх його формах і проявах. І вони чітко налаштовані на довгострокову співпрацю з Туреччиною для розв'язання ваших проблем безпеки. Настав час вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО", – сказав Столтенберг на зустрічі з Чавушоглу.
Як повідомляють ЗМІ, Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО до кінця року, і шанси на те, що це станеться до виборів, які відбудуться наступного року, невеликі.
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