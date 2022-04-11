Час приймати Фінляндію і Швецію до НАТО – Столтенберг закликав Туреччину ратифікувати заявку

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Туреччину ратифікувати вступ Швеції та Фінляндії до Альянсу, оскільки країни вже виконали вимоги турецької сторони.

Про це Столтенберг сказав міністру закордонних справ Туреччини Мевлюту Чавушоглу під час зустрічі у Стамбулі.

Генсек НАТО нагадав, що на Мадридському саміті в червні всі країни Альянсу ухвалили рішення запросити Фінляндію та Швецію приєднатися до НАТО.

Спершу Туреччина блокувала обробку запитів Фінляндії та Швеції про приєднання. Президент Туреччини Реджеп Ердоган звинуватив їх у підтримці членів "Робітничої партії Курдистану" і "Загонів народної оборони", які Туреччина визнає терористичними, та закликав видати терористів Анкарі.

Щоб переконати Туреччину, Фінляндія та Швеція погодили з нею Тристоронній меморандум. Він передбачає, що країни мають оперативно та ретельно розглядати запити про екстрадицію підозрюваних у тероризмі, розслідуватимуть і заборонять будь-яке фінансування та діяльність цих організацій, боротися з дезінформацією тощо.

Столтенберг привітав "значні, конкретні кроки", зроблені обома країнами для реалізації меморандуму. Він заявив, що Фінляндія та Швеція вже виконали свою частину домовленостей з Туреччиною.

"Вони стали сильними партнерами в нашій спільній боротьбі з тероризмом у всіх його формах і проявах. І вони чітко налаштовані на довгострокову співпрацю з Туреччиною для розв'язання ваших проблем безпеки. Настав час вітати Фінляндію та Швецію як повноправних членів НАТО", – сказав Столтенберг на зустрічі з Чавушоглу.

Як повідомляють ЗМІ, Туреччина навряд чи підпише заявку Швеції та Фінляндії на членство в НАТО до кінця року, і шанси на те, що це станеться до виборів, які відбудуться наступного року, невеликі.