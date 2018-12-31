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Частка державної мови в ефірі національних телеканалів перевищила 90%

Для забезпечення виконання закону про мовні квоти Нацраді довелося оштрафувати 21 радіостанцію
На телебаченні і радіо в Україні домінує український продукт, а частка державної мови в ефірі національних телеканалів досягла 92%.
Частка державної мови в ефірі національних телеканалів перевищила 90% Фото: detector.media

"Завдяки "європейським" квотами, 2018 року український телевізійний контент в ефірі загальнонаціональних телеканалів становить 79%, контент країн ЄС, США та Канади - 14%. Російський упав до історичного мінімуму - 7%", - заявив член Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Сергій Костинський у Facebook.

За його словами, частка української мови відповідно до вимог законодавства в ефірі загальнонаціональних телеканалів становить у середньому 92%, в ефірі загальнонаціональних радіостанцій - 86%.

Костинський також звернув увагу, що понад половину пісень в ефірі українських радіостанцій звучать саме українською мовою.

Для забезпечення виконання закону про мовні квоти Національній раді довелося оштрафувати 21 радіостанцію на суму понад 1,7 млн грн, повідомив Костинський.

"У більшості випадків ми штрафували саме за невиконання квоти пісень українською", - додав він.

Також, в Україні з 8 листопада почався фінальний етап введення квот для пісень українською мовою в ефірі радіостанцій. Частка передач державною мовою має становити не менш ніж 60%.

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31 12 2018 10:15
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