Частка приватних постачальників зброї зросла до 55%, - Міноборони
"У 2014 році було 60% або більше - це Укроборонпром, а в цьому році вже 45%. Тобто приватний сектор вже отримав велику частку", - повідомив заступник директора департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони Владислав Шостак, інформує УНІАН.
За його словами, у 2017 році загальний розмір державного оборонного замовлення складає 8 млрд грн.
Також він додав, що в наступному році для закупівлі зразків озброєння буде виділено близько 10 млрд грн.
Раніше в Укроборонпромі заявили, що частка компанії в структурі державного оборонного замовлення на 2016 рік (13,5 млрд грн) становить 32,5%. У середині лютого 2017 року Кабмін уперше затвердив довгостроковий Державне оборонне замовлення (на 2017-2019 роки).
Пізніше в Мінекономрозвитку заявили, що планування оборонного замовлення на три роки є частиною загального середньострокового бюджетного планування, яке проводить уряд. Разом з тим, деталі оборонних планів становлять державну таємницю, і їх зміст не може бути оприлюднено.
Як повідомляв iPress.ua, пріоритетними видами озброєння в структурі держоборонзамовлення-2018 стануть засоби боротьби з безпілотниками, протитанкове озброєння, БМП, а також модернізація літаків і вертольотів.
Нагадаємо, Збройним Силам України передадуть 200 одиниць військової техніки, в тому числі 62 танка.
Нагадаємо, що міністр оборони Степан Полторак заявляв, що ухвалено рішення щодо підписання договорів на виробництво і постачання танків "Оплот" до зони АТО.
Читайте новини також російською мовою.
Додати коментар
- ВІДЕО "Спонсор" Радикальної партії Рибалка перераховує виручку на офшори, – ЗМІ
- ФОТО Уряд затвердив проект бюджету з доходами 876,9 млрд грн, - ІНФОГРАФІКА
- ФОТО Податкова панщина: лише 20% українців вважають існуючі податки справедливими, - ІНФОГРАФІКА
- Обійти ProZorro: як чиновники продовжують заробляюти на тендерахВ той час, коли заступник міністра економічного розвитку і торгівлі України Максим Нефьодов розповідає про успіхи системи ProZorro та про намагання ворогів держави ліквідувати систему електронних закупівель через суд, стара партноменклатура придумує нові способи, аби вибити гроші з підприємців і нажитись на платниках податків
- Хочеш виграти тендер – заплати відкат