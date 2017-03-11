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Частка приватних постачальників зброї зросла до 55%, - Міноборони

Поставки зброї з 2014 року по 2017 рік зросли з 40% до 55%
Частка приватних постачальників озброєння для забезпечення потреб державного оборонного замовлення, яке формує Міністерство оборони України з початку 2014 по 2017 рік зросла з 40% до 55%.
Частка приватних постачальників зброї зросла до 55%, - Міноборони Фото:ukrinform.ua

"У 2014 році було 60% або більше - це Укроборонпром, а в цьому році вже 45%. Тобто приватний сектор вже отримав велику частку", -  повідомив заступник директора департаменту військової політики, стратегічного планування та міжнародного співробітництва Міноборони Владислав Шостак, інформує УНІАН.

За його словами, у 2017 році загальний розмір державного оборонного замовлення складає 8 млрд грн.

Також він додав, що в наступному році для закупівлі зразків озброєння буде виділено близько 10 млрд грн.

Раніше  в Укроборонпромі заявили, що частка компанії в структурі державного оборонного замовлення на 2016 рік (13,5 млрд грн) становить 32,5%. У середині лютого 2017 року Кабмін уперше затвердив довгостроковий Державне оборонне замовлення (на 2017-2019 роки).

Пізніше в Мінекономрозвитку заявили, що планування оборонного замовлення на три роки є частиною загального середньострокового бюджетного планування, яке проводить уряд. Разом з тим, деталі оборонних планів становлять державну таємницю, і їх зміст не може бути оприлюднено.

Як повідомляв iPress.ua, пріоритетними видами озброєння в структурі держоборонзамовлення-2018 стануть засоби боротьби з безпілотниками, протитанкове озброєння, БМП, а також модернізація літаків і вертольотів.

Нагадаємо, Збройним Силам України передадуть 200 одиниць військової техніки, в тому числі 62 танка.

Нагадаємо, що міністр оборони Степан Полторак заявляв, що ухвалено рішення щодо підписання договорів на виробництво і постачання танків "Оплот" до зони АТО.

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03 11 2017 10:00
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