Частка внесків українців до аналогу Пенсійного фонду в Польщі втричі зросла
Це найвищий показник в історії, який виріс на 78 % порівняно з 2016 роком, пише TVN24.
Додаткові кошти вносяться до системи соціального страхування в Польщі, яка має зіткнутися з витратами на виконання обіцянок керівної партії Право і Справедливість, яка знижує пенсійний вік у країні.
Така законослухняність українців у Польщі є наслідком збільшення припливу робочої сили.
Однак вказується, що все ж більшість робітників-українців у Польщі ще не платить соціального внеску.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна прийняла у себе 1,5 мільйона українців, і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.
А посольство України в Польщі заявляло, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.
Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відповіла на заяви польських високопосадовців про сотні тисяч українських біженців: "Статус біженців у Польщі отримали значно менше українців, ніж стверджує польська влада".
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