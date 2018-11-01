Частка внесків українців до аналогу Пенсійного фонду в Польщі втричі зросла

Все ж більшість робітників-українців у Польщі ще не платить соціального внеску

Протягом трьох кварталів 2017 року 307, 800 українських громадян сплатили внески до Фонду соціального страхування в Польщі – це втричі більше ніж у попередньому році.

Це найвищий показник в історії, який виріс на 78 % порівняно з 2016 роком, пише TVN24.

Додаткові кошти вносяться до системи соціального страхування в Польщі, яка має зіткнутися з витратами на виконання обіцянок керівної партії Право і Справедливість, яка знижує пенсійний вік у країні.

Така законослухняність українців у Польщі є наслідком збільшення припливу робочої сили.

Однак вказується, що все ж більшість робітників-українців у Польщі ще не платить соціального внеску.

Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна прийняла у себе 1,5 мільйона українців, і більшість із них приїхали з територій, охоплених війною.

А посольство України в Польщі заявляло, що за 10 місяців 2017 року польська влада надала статус біженця 56 громадянам України.

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко відповіла на заяви польських високопосадовців про сотні тисяч українських біженців: "Статус біженців у Польщі отримали значно менше українців, ніж стверджує польська влада".