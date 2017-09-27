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Частина боєприпасів, що розірвалися у Калинівці, підлягала утилізації, - Бірюков

Арсенал у Калинівці був заповнений наполовину від паспортної здатності
Частина боєприпасів, що розірвалися внаслідок пожежі на військових складах у Калинівці, була списана й підлягала утилізації.
Частина боєприпасів, що розірвалися у Калинівці, підлягала утилізації, - Бірюков Юрій Бірюков. Фото: novosti-n.org

Про це заявив позаштатний радник президента України, помічник міністра оборони Юрій Бірюков.

"Частина з них - це списані й такі, що підлягають утилізації, там дуже екзотичні назви та багато компонентів. Частина - це боєприпаси та калібри, які використовуються", - сказав він в ефірі "5 каналу" в середу.

Бірюков зазначив, що арсенал у Калинівці був заповнений наполовину від паспортної здатності через те, що "після події в Балаклеї почали різко розосереджувати по різних сховищах різні компоненти". "Тому говорити про якусь критичну втрату не можна", - зазначив радник президента.

За його словами, під час інциденту вибухнула частина ракет "Куб" (зенітний ракетний комплекс), частина ракет "Луна".

"На сьогодні боєприпаси в країні не утилізуються. Аналіз засвідчив, що в тій самій Балаклеї недостачі на складах не було, на сьогодні боєприпаси набагато легше викрасти в зоні АТО, ніж на військових складах", - додав він.

Нагадаємо, що 26 вересня близько 22:00 в підрозділи Держнс надійшла інформація про вибухи боєприпасів на військових складах Міністерства оборони України, розташованих поблизу смт Калинівка Вінницької області. На гасіння пожежі від військової частини залучено 2 пожежних танки, а до місця події направлені підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДержНС).

Зазначимо, Украероцентр закрив повітряний простір в радіусі 50 км від зони загоряння на складах боєприпасів в Калинівці.

Військова прокуратура Центрального регіону України відкрила кримінальне провадження за фактом здійснення диверсії на території військової частини, дислокованої в м. Калинівка Вінницької області.

Президент Петро Порошенко скликав військовий кабінет через вибухи на складі боєприпасів у Калинівці.

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27 09 2017 23:48
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