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Частині пенсіонерів доведеться почекати підвищених пенсій, – Розенко

Пенсіонери отримають підвищені пенсії вже в жовтні
Частина пенсіонерів може отримати підвищені пенсії, відповідно до прийнятої Верховною Радою пенсійної реформи не в жовтні, а в листопаді, через необхідність проведення перерахунку.
Частині пенсіонерів доведеться почекати підвищених пенсій, – Розенко Павло Розенко. Фото: Дзеркало тижня.

Про це повідомив журналістам віце-прем'єр-міністр Павло Розенко після засідання уряду, передає УНІАН.

"Пенсіонери отримають підвищені пенсії вже в жовтні... Частина пенсіонерів може отримати підвищення в листопаді через необхідність проведення перерахунку, в такому випадку в листопаді будуть доплати. Для пенсіонерів тут нічого нового, вони знайомі з такою практикою", - сказав Розенко.

Нагадаємо, що 3-го жовтня Верховна Рада 288 голосами "за" ухвалила урядовий проект закону.

Однак фракції "Батьківщина" і "Опозиційний блок" збираються оскаржувати ухвалення урядового законопроекту "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо підвищення пенсій".

Відтак, із 1 жовтня прожитковий мінімум для пенсіонерів, які мають повний страховий стаж, становитиме 1 452 гривні, а не 1 312, як до цього.

Для 5,6 млн пенсіонерів пенсії в середньому збільшать на 692 грн. На 45% (з 949 грн до 1 373 грн) зростуть виплати для інвалідів із дитинства, дітей-інвалідів, пенсіонерів, які не мають повного стажу, і осіб, які не мають права на пенсію.

Для 600 тисяч пенсіонерів скасовують 15% обмеження виплати пенсій. Для 104 тисяч жінок, які достроково вийшли на пенсію в 55 років, скасовують зменшення розміру пенсій. Із 2019 року індексація пенсій відбуватиметься автоматично.

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04 10 2017 20:34
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