Частину захоплених моряків хочуть перевести в Лефортово, – Клімкін
Про це на нараді щодо посилення обороноздатності за участю президента 30 листопада заявив міністр МЗС Павло Клімкін, інформує "Українська правда".
"Ми знаємо, що Росія здійснює спроби щодо переведення деяких з них (захоплених моряків – ред.) в Лефортово", - сказав він.
Міністр запевнив, що українські консули готові до того, "оскільки у нас там є доступ".
"Ми знаходимось у постійному зв’язку з Червоним хрестом, він вже надіслав до Москви вимогу щодо допуску до наших моряків. Причому як фізичного допуску, так і, звичайно, медичного допуску. Бо ми не знаємо, який фізичний і психологічний тиск на них чиниться. Ми повинні отримати незалежну інформацію", - сказав Клімкін.
Він також додав, що Україна активізувала своїх міжнародних партнерів, щоб "вони з нами працювали з метою отримання якнайшвидшого доступу до моряків".
Клімкін вкотре підкреслив, що всі захоплені моряки є військовополоненими, і додав, що Україна 29 листопада "надіслала дуже детальний документ" до міжнародного арбітражу у Гаазі щодо ситуації у Керченській протоці 25 листопада.
Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.
Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.
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