Частину захоплених моряків хочуть перевести в Лефортово, – Клімкін

Російська Федерація робить спроби переправити частину українських моряків, захоплених у Керченській протоці, у СІЗО Лефортово.

Про це на нараді щодо посилення обороноздатності за участю президента 30 листопада заявив міністр МЗС Павло Клімкін, інформує "Українська правда".

"Ми знаємо, що Росія здійснює спроби щодо переведення деяких з них (захоплених моряків – ред.) в Лефортово", - сказав він.

Міністр запевнив, що українські консули готові до того, "оскільки у нас там є доступ".

"Ми знаходимось у постійному зв’язку з Червоним хрестом, він вже надіслав до Москви вимогу щодо допуску до наших моряків. Причому як фізичного допуску, так і, звичайно, медичного допуску. Бо ми не знаємо, який фізичний і психологічний тиск на них чиниться. Ми повинні отримати незалежну інформацію", - сказав Клімкін.

Він також додав, що Україна активізувала своїх міжнародних партнерів, щоб "вони з нами працювали з метою отримання якнайшвидшого доступу до моряків".

Клімкін вкотре підкреслив, що всі захоплені моряки є військовополоненими, і додав, що Україна 29 листопада "надіслала дуже детальний документ" до міжнародного арбітражу у Гаазі щодо ситуації у Керченській протоці 25 листопада.

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.