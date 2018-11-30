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Частину захоплених моряків хочуть перевести в Лефортово, – Клімкін

Україна активізувала своїх міжнародних партнерів
Російська Федерація робить спроби переправити частину українських моряків, захоплених у Керченській протоці, у СІЗО Лефортово.
Частину захоплених моряків хочуть перевести в Лефортово, – Клімкін Фото: afp.com

Про це на нараді щодо посилення обороноздатності за участю президента 30 листопада заявив міністр МЗС Павло Клімкін, інформує "Українська правда".

"Ми знаємо, що Росія здійснює спроби щодо переведення деяких з них (захоплених моряків – ред.) в Лефортово", - сказав він.

Міністр запевнив, що українські консули готові до того, "оскільки у нас там є доступ".

"Ми знаходимось у постійному зв’язку з Червоним хрестом, він вже надіслав до Москви вимогу щодо допуску до наших моряків. Причому як фізичного допуску, так і, звичайно, медичного допуску. Бо ми не знаємо, який фізичний і психологічний тиск на них чиниться. Ми повинні отримати незалежну інформацію", - сказав Клімкін.

Він також додав, що Україна активізувала своїх міжнародних партнерів, щоб "вони з нами працювали з метою отримання якнайшвидшого доступу до моряків".

Клімкін вкотре підкреслив, що всі захоплені моряки є військовополоненими, і додав, що Україна 29 листопада "надіслала дуже детальний документ" до міжнародного арбітражу у Гаазі щодо ситуації у Керченській протоці 25 листопада.

Нагадаємо, що Київський районний "суд" окупованого Сімферополя заарештував на 2 місяці 24 українських моряків, яких захопили ФСБ Росії в районі Керченської протоки.

Додамо, що Україна передала усім міжнародним партнерам позицію про те, що захоплені росіянами біля Керченської протоки українські моряки є військовополоненими, і знаходяться під захистом Женевської конвенції 1949 року.

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30 11 2018 10:17
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