Чауса екстрадують в Україну після завершення терміну арешту, - антикорупційна прокуратура Молдови

Про це повідомив голова Антикорупційної прокуратури Віорел Морарь агентству "Українські новини" в четвер, 6 квітня.

"Ми не будемо вже звертатися до суду про продовження арешту у нашій справі. 9 квітня, коли закінчується термін його утримання під вартою, Чаус буде затриманий за запитом України. До нього буде застосовано екстрадиційний арешт", - уточнив прокурор.

Нагадаємо, 2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб.

Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.

Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.