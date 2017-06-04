Чауса екстрадують в Україну після завершення терміну арешту, - антикорупційна прокуратура Молдови
Про це повідомив голова Антикорупційної прокуратури Віорел Морарь агентству "Українські новини" в четвер, 6 квітня.
"Ми не будемо вже звертатися до суду про продовження арешту у нашій справі. 9 квітня, коли закінчується термін його утримання під вартою, Чаус буде затриманий за запитом України. До нього буде застосовано екстрадиційний арешт", - уточнив прокурор.
Нагадаємо, 2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб.
Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.
Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.
Того ж дня Солом'янський райсуд Києва дав дозвіл на затримання судді Дніпровського райсуду Миколи Чауса.
У серпні в Києві Чауса викрили на хабарі в 150 тис. дол.
Як згодом виявилось, Микола Чаус вів кримінальні справи проти учасників Євромайдану.
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