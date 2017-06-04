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Чауса екстрадують в Україну після завершення терміну арешту, - антикорупційна прокуратура Молдови

Арешт Чаусу більше не продовжуватимуть
Антикорупційна прокуратура Молдови не має наміру подавати клопотання про продовження строку утримання під вартою судді Дніпровського суду Києва Миколи Чауса у справі про незаконний перетин ним державного кордону.
Чауса екстрадують в Україну після завершення терміну арешту, - антикорупційна прокуратура Молдови Фото: tsn.ua

Про це повідомив голова Антикорупційної прокуратури Віорел Морарь агентству "Українські новини" в четвер, 6 квітня.

"Ми не будемо вже звертатися до суду про продовження арешту у нашій справі. 9 квітня, коли закінчується термін його утримання під вартою, Чаус буде затриманий за запитом України. До нього буде застосовано екстрадиційний арешт", - уточнив прокурор.

Нагадаємо, 2 березня суд у Кишиневі заарештував розшукуваного Україною за підозрою в отриманні великого хабара суддю Миколу Чауса на 15 діб.

Напередодні його заарештували в Молдові, при цьому обрання йому запобіжного заходу у Молдові проходило у справі про порушення правил перетину кордону.

Національне антикорупційне бюро оголосило у всеукраїнський розшук Миколу Чауса, що втік від слідства.

 

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