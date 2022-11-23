Чеченці, які воюють за Україну, бачать шанс "звільнити" свою батьківщину від рф

Для чеченців, які зараз воюють в Україні, надія полягає в тому, що перемога у цій війні може спровокувати політичну кризу на росії, а разом з нею й повалення проросійського режиму Кадирова

Для чеченців, які зараз воюють в Україні, надія полягає в тому, що перемога у цій війні може спровокувати політичну кризу на росії, а разом з нею й повалення проросійського режиму Кадирова, якого деякі уряди, в тому числі Сполучені Штати, звинувачують у порушеннях прав людини, пише Reuters

"Ми не боремося тільки заради боротьби", — сказав військовий Мага, який відмовився назвати своє справжнє ім’я з міркувань безпеки.

"Ми хочемо досягти свободи і незалежності для наших народів", - додав він, маючи на увазі чеченців та інші етнічні меншини в регіоні Кавказу.

Його підрозділ є одним із кількох батальйонів етнічних чеченців, які об’єдналися з Києвом, деякі з них з 2014 року, коли підтримувані москвою сепаратисти захопили території на сході України.