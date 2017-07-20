Чеха відправлять під суд за підтримку проросійських бойовиків на Донбасі

Поліція знайшла у Facebook фото, на якому підозрюваний чех позує зі зброєю в руках та біля кулемета в зоні АТО

Поліція Чехії порушила кримінальну справу проти чеського громадянина за підозрою у причетності до бойових дій на Донбасі на стороні проросійських бойовиків.

Поліція знайшла у Facebook фото, на якому підозрюваний чех позує зі зброєю в руках та біля кулемета на Донбасі.

Однак підозрюваний заперечує обвинувачення. За його словами, він тільки дивився військову техніку, однак не брав участь у бойових діях. Наразі справу направлено до суду. Про це повідомляє InformNapalm.org з посиланням на Přítomnost.

Речник Міністерства оборони Чехії Петр Медек у коментарі Radio Free Europe заявив, що громадянам Чехії заборонено співпрацювати з незаконними збройними формуваннями, а служити в армії іноземної держави дозволено тільки за згодою президента.

Нагадаємо, австрійця, підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів на Донбасі, звільнили з-під варти.