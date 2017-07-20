CУСПІЛЬСТВО НОВИНИПоліція Чехії порушила кримінальну справу проти чеського громадянина за підозрою у причетності до бойових дій на Донбасі на стороні проросійських бойовиків.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чеха відправлять під суд за підтримку проросійських бойовиків на Донбасі
Поліція знайшла у Facebook фото, на якому підозрюваний чех позує зі зброєю в руках та біля кулемета в зоні АТО
Фото: thekievtimes.ua
Поліція знайшла у Facebook фото, на якому підозрюваний чех позує зі зброєю в руках та біля кулемета на Донбасі.
Однак підозрюваний заперечує обвинувачення. За його словами, він тільки дивився військову техніку, однак не брав участь у бойових діях. Наразі справу направлено до суду. Про це повідомляє InformNapalm.org з посиланням на Přítomnost.
Речник Міністерства оборони Чехії Петр Медек у коментарі Radio Free Europe заявив, що громадянам Чехії заборонено співпрацювати з незаконними збройними формуваннями, а служити в армії іноземної держави дозволено тільки за згодою президента.
Нагадаємо, австрійця, підозрюваного у скоєнні воєнних злочинів на Донбасі, звільнили з-під варти.
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20 07 2017 21:16 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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