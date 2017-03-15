Чехія депортує групу українських нелегалів

Спікер празького управління поліції сказав, що поки це найбільш масове затримання нелегальних працівників в одній фірмі

Празьке управління поліції у справах іноземців вирішило депортувати 74 із 85 затриманих на робочому місці іноземців, більшість з яких — громадяни України.

Працівників затримали на складі чеської продуктової інтернет-крамниці Rohlik, - повідомила поліція Чехії, повідомляє "Радіо Свобода".

Речник поліції Томаш Гулан повідомив, що це наразі наймасовіше затримання нелегальних працівників у одній фірмі.

Водночас у крамниці стверджують, що закону не порушили і що чеське законодавство передбачає право іноземців з-поза меж Євросоюзу і з правом на працю в інших країнах-членах ЄС короткий час працювати і в Чехії, якщо іноземний працедавець направив такого працівника у відрядження до іншої країни.

Проте, як повідомив виданню, президент чеської Асоціації агентств працевлаштування Радован Буркович, цього разу українці й інші іноземці стали жертвами порушення чеського законодавства з боку компанії, де вони працювали, по суті, нелегально.

Як пояснив Буркович, польська фірма, яка нібито послала працівників у відрядження до Чехії працювати на продуктовому складі, не мала на це права, оскільки числиться будівельною.

Раніше, у місті Бидгощ (Польща) місцеві прикордонники викрили угруповання, яке продавало підроблені документи, необхідні для працевлаштування на території країни.