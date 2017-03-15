Чехія депортує групу українських нелегалів
Працівників затримали на складі чеської продуктової інтернет-крамниці Rohlik, - повідомила поліція Чехії, повідомляє "Радіо Свобода".
Речник поліції Томаш Гулан повідомив, що це наразі наймасовіше затримання нелегальних працівників у одній фірмі.
Водночас у крамниці стверджують, що закону не порушили і що чеське законодавство передбачає право іноземців з-поза меж Євросоюзу і з правом на працю в інших країнах-членах ЄС короткий час працювати і в Чехії, якщо іноземний працедавець направив такого працівника у відрядження до іншої країни.
Проте, як повідомив виданню, президент чеської Асоціації агентств працевлаштування Радован Буркович, цього разу українці й інші іноземці стали жертвами порушення чеського законодавства з боку компанії, де вони працювали, по суті, нелегально.
Як пояснив Буркович, польська фірма, яка нібито послала працівників у відрядження до Чехії працювати на продуктовому складі, не мала на це права, оскільки числиться будівельною.
Раніше, у місті Бидгощ (Польща) місцеві прикордонники викрили угруповання, яке продавало підроблені документи, необхідні для працевлаштування на території країни.
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