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Чехія допомагатиме Україні за власним Планом

До 2025 року країна виділятиме понад €20 млн щороку
Уряд Республіки Чехії розробив План допомоги Україні. Це щорічно понад €20 млн протягом 2023-2025 років.
Чехія допомагатиме Україні за власним Планом Фото: Telegram-канал прем'єр-міністра України

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль за результатами переговорів з чеською урядовою делегацією на чолі із прем'єр-міністром Чеської Республіки Петером Фіалою, яка з понеділка перебуває в Києві.

Чеські ЗМІ повідомили, що делегація прибула до Києва приблизно на годину пізніше запланованого терміну, оскільки через вибухи вранці 31 жовтня поїзд був затриманий саме через ракетну атаку рф. Вдень 31 жовтня пройшло спільне засідання урядів України та Чехії.

Очільник українського уряду також зазначив, що набирає обертів військово-технічне співробітництво між державами. Зокрема, Чехія надала Україні самохідні гаубиці "Дана", танки, БМП та іншу військову техніку. "Уряд Чехії підтримав і створення міжнародного трибуналу для засудження військово-політичного керівництва рф за злочинну війну проти України", – додав український прем'єр.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський написав колонку для українських ЗМІ, де згадав, що за кілька днів чехи відзначать 79 річницю звільнення Києва від фашистів. "Ми пишаємося, що стали першими, хто передав Україні важке озброєння", – зазначив міністр.

Напередодні візиту в Україну чеських урядовців, у неділю в Празі пройшла масштабна акція на підтримку України. Десятки тисяч людей вийшли на головну площу міста, мітингуючи проти зростання популізму та екстремізму в країні та висловлюючи свою підтримку Україні у протистоянні з росією. Демонстрація відбулася за два дні після того, як коаліція вкрай правих політичних рухів, маргінальних груп і комуністичної партії, які виступають проти Євросоюзу та НАТО, закликали до прямих переговорів з москвою щодо постачання газу на своїй значно меншій за численністю мітингарів акції.

Фото з відкритих джерел


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01 11 2022 10:07
ТЕГИ: Чехія
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