Чехія хоче перестати приймати біженців
Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Мілан Хованец, повідомляє Anadolu.
За його словами, поки що Чехія прийняла 12 біженців з 1600, передбачених квотами Євросоюзу. Однак країна хоче припинити прийом незважаючи на загрозу санкцій з боку ЄС.
"По мірі перевірки інших біженців ми приходимо до висновку, що не можемо прийняти кого-небудь ще", – зазначив Хованец.
Згідно з квотами ЄС, притулок у країнах союзу мають отримати 120 тис. осіб протягом двох років.
Нагадаємо, в лютому в Євросоюзі попередили, що розглядатимуть покарання для держав-членів, якщо вони не прийматимуть за квотами прохачів притулку, які опинилися в Греції та Італії.
Угорцям проводять антиєвропейську кампанію через біженців.
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