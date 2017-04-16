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Чехія хоче перестати приймати біженців

Поки що Чехія прийняла лише 12 біженців
Чехія має намір відмовитися від прийому біженців за квотами Європейського союзу.
Чехія хоче перестати приймати біженців Фото: aa.com.tr

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Мілан Хованец, повідомляє Anadolu.

За його словами, поки що Чехія прийняла 12 біженців з 1600, передбачених квотами Євросоюзу. Однак країна хоче припинити прийом незважаючи на загрозу санкцій з боку ЄС.

"По мірі перевірки інших біженців ми приходимо до висновку, що не можемо прийняти кого-небудь ще", – зазначив Хованец.

Згідно з квотами ЄС, притулок у країнах союзу мають отримати 120 тис. осіб протягом двох років.

Нагадаємо, в лютому в Євросоюзі попередили, що розглядатимуть покарання для держав-членів, якщо вони не прийматимуть за квотами прохачів притулку, які опинилися в Греції та Італії.

Угорцям проводять антиєвропейську кампанію через біженців.

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16 04 2017 23:40
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