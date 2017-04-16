Чехія хоче перестати приймати біженців

Поки що Чехія прийняла лише 12 біженців

Чехія має намір відмовитися від прийому біженців за квотами Європейського союзу.

Про це заявив міністр внутрішніх справ країни Мілан Хованец, повідомляє Anadolu.

За його словами, поки що Чехія прийняла 12 біженців з 1600, передбачених квотами Євросоюзу. Однак країна хоче припинити прийом незважаючи на загрозу санкцій з боку ЄС.

"По мірі перевірки інших біженців ми приходимо до висновку, що не можемо прийняти кого-небудь ще", – зазначив Хованец.

Згідно з квотами ЄС, притулок у країнах союзу мають отримати 120 тис. осіб протягом двох років.

Нагадаємо, в лютому в Євросоюзі попередили, що розглядатимуть покарання для держав-членів, якщо вони не прийматимуть за квотами прохачів притулку, які опинилися в Греції та Італії.

Угорцям проводять антиєвропейську кампанію через біженців.