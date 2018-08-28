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Чехія не прийме більше жодного біженця, бо приймає українців, – прем'єр

За словами прем'єра країни Адрея Бабіша, Чехія відмовляється приймати біженців, які переправляються до ЄС через Середземне море
Глава чеського уряду і лідер руху ANO Aндрей Бабіш заявив, що Чехія не прийме більше жодного біженця.
Чехія не прийме більше жодного біженця, бо приймає українців, – прем Фото: reuters.com

Як повідомляє Radio Praha, чеський прем'єр сказав про це безпосередньо перед вильотом до Італії напередодні переговорів з прем'єр-міністрами Італії і Мальти з питань нелегальної міграції з країн Африки.

"Чехія не прийме більше жодного біженця, який переправляється в Євросоюз через Середземне море, адже приймає людей з України", – заявив Андрей Бабіш.

Нагадаємо, в січні 2018 року чеський уряд погодився вдвічі збільшити квоти на прийом працівників з України – до 19 600 на рік. У травні Міністерство праці і соціальних справ Чеської Республіки заявило про початок підготовки програми, яка дозволить значно прискорити працевлаштування українців.

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28 08 2018 21:58
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