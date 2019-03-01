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Чехія оштрафувала сайт Booking.com

Ресурс начебто укладав заборонені угоди
Управління із захисту конкуренції Чехії оштрафувало систему інтернет-бронювання Booking.com на 8,3 млн крон (330 тис. євро) за укладання заборонених угод.
Чехія оштрафувала сайт Booking.com Фото: ukrinform.ua

Незаконні угоди забезпечили сервісу вигідніші ціни за проживання для клієнтів в готелях та інших установах, що пропонують короткострокове проживання, пише Radio Praha.

На думку відомства, Booking.com змушував місцевих готельєрів, які співпрацюють із системою, пропонувати широкий паритет цін і доступності, через що вони не могли запропонувати більш вигідні ціни на своїх сайтах і конкуруючих майданчиках.

Подібні договори укладалися в період з травня 2009 по червень 2015 років.

Нагадаємо, що сервіс Booking.com виключив можливість бронювати об'єкти для тимчасового проживання в анексованому Криму.

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03 01 2019 14:53
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