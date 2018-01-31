Чехія вдвічі збільшує квоту на працівників з України
Про це у Twitter повідомляє міністр закордонних справ Чехії Мартін Стропніцький.
"За пропозицією МЗС Чехії уряд сьогодні вирішив збільшити видачу дозволів на роботу для працівників з України з 9600 до 19600 на рік", - написав він, зазначивши, ще це реакція уряду на проблеми роботодавців щодо браку робочої сили.
За його словами, план уряду буде також застосовуватися в меншій мірі для працівників з Монголії та Філіппін.
Агентство Reuters зазначає, що рішення про збільшення квоти на доступ до чеського ринку праці з 9,600 в минулому році (та з 3,800 ще раніше) - контрастує з ворожістю стосовно шукачів притулку, переважно з мусульманських країн, яких багато чехів вважають загрозою безпеці.
Повідомляється, що Чеська Республіка має найнижчий рівень безробіття в Європейському Союзі - 2,3% згідно із методологією Євростату. Місцеві компанії вважають дефіцит робочої сили найбільшою перешкодою.
Нагадаємо, що заступник міністра праці та соціальної політики Чехії Томаш Петрічек заявив, що українці стали найбільшою трудовою діаспорою у Чехії.
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