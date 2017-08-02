НОВИНИВлада Чехії вирішила вдвічі збільшити кількість квот на працевлаштування українців.Підписуйтесь на iPress.ua в соціальних мережах Twitter, Facebook та Google+. Будьте в курсі останніх новин. Якщо ви помітили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter, щоб повідомити редакцію
Чехія вдвічі збільшить квоти на працевлаштування громадян України
Воно складе майже 8 тисяч в рік
Фото: wyborcza.biz
"Ми схвалили розширення в Україні програми працевлаштування", - заявив міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек, повідомляє Reuters.
За словами глави зовнішньополітичного відомства, в результаті подібного рішення Чехія зможе працевлаштувати 7,6 тисяч осіб.
"Це в два рази більше, ніж було до прийняття такого рішення", - додав Заоралек.
Нагадаємо, що в 2016 році громадяни України отримали 83% дозволів на роботу, які видають у Польщі іноземцям. Для порівняння, 2015 року цей показник становив 77%, а 2014 року - трохи більше за 60%.
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08 02 2017 17:57 МЕДІАiPRESS РАДИТЬ
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