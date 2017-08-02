Чехія вдвічі збільшить квоти на працевлаштування громадян України

Воно складе майже 8 тисяч в рік

Влада Чехії вирішила вдвічі збільшити кількість квот на працевлаштування українців.

"Ми схвалили розширення в Україні програми працевлаштування", - заявив міністр закордонних справ Чехії Любомир Заоралек, повідомляє Reuters.

За словами глави зовнішньополітичного відомства, в результаті подібного рішення Чехія зможе працевлаштувати 7,6 тисяч осіб.

"Це в два рази більше, ніж було до прийняття такого рішення", - додав Заоралек.

Нагадаємо, що в 2016 році громадяни України отримали 83% дозволів на роботу, які видають у Польщі іноземцям. Для порівняння, 2015 року цей показник становив 77%, а 2014 року - трохи більше за 60%.