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Чехія відмовилася приймати біженців за квотами ЄС

У Чехії пояснили відмову брати участь у програмі по перерозподілу мігрантів тим, що "система розподілу біженців не працює" і "ситуація з безпекою змінилася"
Прага офіційно виступила проти рішення Брюсселя про справедливий розподіл біженців у рамках Європейського Союзу.
Чехія відмовилася приймати біженців за квотами ЄС Фото: Getty Images / AFP / C. Stache

Чеський уряд вирішив до вересня поточного року більше не приймати біженців, передає DW.

Саме у вересні повинен завершитися проект ЄС, згідно з яким для країн-членів встановлені квоти на прийом мігрантів, які спочатку прибули в Італію і Грецію.

Міністерство внутрішніх справ Чехії пояснило відмову брати участь в програмі по перерозподілу мігрантів тим, що "система розподілу біженців не працює" і "ситуація з безпекою змінилася" після останніх терактів у Європі.

Нагадаємо, в квітні міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец заявляв про намір країни відмовитися від прийому біженців за квотами Європейського союзу.

Нагадаємо. за даними ООН, понад 1,7 тис. біженців загинуло в Середземному морі з початку року.

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06 06 2017 07:16
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