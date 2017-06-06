Чехія відмовилася приймати біженців за квотами ЄС

У Чехії пояснили відмову брати участь у програмі по перерозподілу мігрантів тим, що "система розподілу біженців не працює" і "ситуація з безпекою змінилася"

Прага офіційно виступила проти рішення Брюсселя про справедливий розподіл біженців у рамках Європейського Союзу.

Чеський уряд вирішив до вересня поточного року більше не приймати біженців, передає DW.

Саме у вересні повинен завершитися проект ЄС, згідно з яким для країн-членів встановлені квоти на прийом мігрантів, які спочатку прибули в Італію і Грецію.

Міністерство внутрішніх справ Чехії пояснило відмову брати участь в програмі по перерозподілу мігрантів тим, що "система розподілу біженців не працює" і "ситуація з безпекою змінилася" після останніх терактів у Європі.

Нагадаємо, в квітні міністр внутрішніх справ Чехії Мілан Хованец заявляв про намір країни відмовитися від прийому біженців за квотами Європейського союзу.

Нагадаємо. за даними ООН, понад 1,7 тис. біженців загинуло в Середземному морі з початку року.