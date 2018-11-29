Чехія включила Україну до списку безпечних країн
"Згідно з проведеним нами аналізом, Україна належить до країн, де Конституція забезпечує основоположні права і свободи, включно зі свободою пересування, тому ми не бачимо причин для того, щоб не включити її до безпечних країн", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Яна Гамачека в коментарі газеті Pravo, опублікованому сьогодні у друкованій версії видання.
З главою МВС погодився і заступник голови Комітету у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії Ян Ліпавський: "Запровадження воєнного стану в деяких регіонах України строком на один місяць не є перешкодою для того, щоб ми вважали Україну безпечною країною".
Список безпечних країн використовується при розгляді прохань про надання політичного притулку.
Відтепер заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуться лише від тих громадяни України, які прибули з окупованих Росією українських регіонів - Автономної Республіки Крим та ОРДЛО. Звернення громадян з інших регіонів України автоматично вважатимуться безпідставними.
Нагадаємо, закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".
Воєнний стан вводиться в 10 областях України(Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).
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