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Чехія включила Україну до списку безпечних країн

Список безпечних країн використовується при розгляді прохань про надання політичного притулку
Міністерство внутрішніх справ Чехії розширило список безпечних країн, включивши до нього, зокрема, Україну.
Чехія включила Україну до списку безпечних країн Фото: gettyimages.com

"Згідно з проведеним нами аналізом, Україна належить до країн, де Конституція забезпечує основоположні права і свободи, включно зі свободою пересування, тому ми не бачимо причин для того, щоб не включити її до безпечних країн", - заявив міністр внутрішніх справ Чехії Яна Гамачека в коментарі газеті Pravo, опублікованому сьогодні у друкованій версії видання.

З главою МВС погодився і заступник голови Комітету у закордонних справах Палати депутатів парламенту Чехії Ян Ліпавський: "Запровадження воєнного стану в деяких регіонах України строком на один місяць не є перешкодою для того, щоб ми вважали Україну безпечною країною".

Список безпечних країн використовується при розгляді прохань про надання політичного притулку.

Відтепер заяви на отримання притулку в Чехії розглядатимуться лише від тих громадяни України, які прибули з окупованих Росією українських регіонів - Автономної Республіки Крим та ОРДЛО. Звернення громадян з інших регіонів України автоматично вважатимуться безпідставними.

Нагадаємо, закон про запровадження в Україні воєнного стану набув чинності, оскільки був опублікований в газеті Верховної Ради "Голос України".

Воєнний стан вводиться в 10 областях України(Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Луганській, Донецькій, Сумській, Харківській, Чернігівській та Вінницькій).

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29 11 2018 11:26
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