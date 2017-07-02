Чехія вимагає спростити в'їзд для українських працівників
Відкритого листа з таким закликом надіслали чеські роботодавці на адресу прем'єр-міністра країни Богуслава Соботки, повідомляє DW.
"Місцевий ринок праці не може запропонувати достатньої кількості кваліфікованих кадрів ані серед безробітних, ані серед нещодавніх випускників, тому працедавці змушені шукати працівників за кордоном", - наголошується в листі.
Рівень безробіття в Чехії - один із найнижчих у Євросоюзі, державну допомогу через втрату роботи отримують 360 тисяч людей.
Попри це в країні 132 тисячі відкритих вакансій, головним чином йдеться про сферу ІТ, будівництво, промисловість, електроніку, авто- та машинобудування.
Для цього в 2015 році Чехія прийняла закон, який передбачає істотне спрощення і прискорення видачі віз українським громадянам з технічною освітою - інженерів, технічних фахівців і фахівців зі сфери IT.
Однак зараз чеські компанії заявляють, що існуючого закону недостатньо, а спрощена процедура видачі віз вимагає кардинального вдосконалення.
"Якщо чеський роботодавець надсилає запрошення на роботу, то потрібного йому спеціаліста призначать інтерв'ю тільки на серпень. Немислимо, що треба 8 місяців чекати, поки вашого працівника перевірять і впустять в країну", - каже президент Спілки роботодавців Чехії Ян Віснер.
На його думку, зараз Чехія потребує вдвічі більшої кількості фахівців з України.
Нагадаємо, що в цьому році поляки змінюють правила працевлаштування українців. За словами голови Польсько-української господарчої палати Яцека Пєхоти, нинішні проблеми пов’язані з тим, що бажаючи спростити процедуру працевлаштування сусідів з-за східного кордону, у Польщі діють надмірні спрощення. Він зазначив, що заяви не реєструють на центральному рівні, а це ускладнює їхню перевірку.
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