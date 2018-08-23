Чехія визнала вторгнення військ СРСР і ОВД у 1968 році окупацією
Про це йдеться у резолюції, яку парламент ухвалив у середу, 22 серпня, передає видання Ceske Noviny.
У парламенті наголосили, що метою цього документу є запобігання спотворенню історії. За резолюцію проголосували 145 із 156 присутніх депутатів, жоден не був проти. Ініціатором резолюції був голова фракції християнських демократів Ян Бартошек.
"Цей документ має стати чітким сигналом для громадськості, а також іншим країнам, в тому числі Росії. Таким чином ми відкидаємо коментарі, які останнім часом звучать з приводу подій 1968 року, спотворюючи їх дійсний зміст", - підкреслив він.
У той же час член Комуністичної партії Чехії і Моравії Лео Лузар заявив, що сучасна "Росія - це не СРСР, СРСР - не Росія", а Леонід Брежнєв не є нинішнім президентом РФ Володимиром Путіним.
21 серпня 1968 року до Чехословаччини увійшли війська Варшавського договору, щоб придушити "Празьку весну". Танки СРСР і союзників стали відповіддю на політичну лібералізацію в Чехословацькій соціалістичній республіці і поставили крапку на спробах цієї держави вийти зі сфери впливу СРСР.
Невідома точна кількість жертв. Ще десять років тому в скорботному списку було 108 імен, однак зараз історики празького Військово-історичного інституту встановили, що в перші місяці після вторгнення, з серпня по грудень, загинуло не менше 137 осіб.
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