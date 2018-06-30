Чехія заперечує домовленість з Німеччиною про повернення біженців

Повідомлення про те, що Чехія погодилися на пришвидшене повернення біженців, чеський прем'єр назвав "нісенітницею"

Уряд Чехії заперечує інформацію про те, що він погодився на пришвидшення процедури повернення на територію країни мігрантів з Німеччини.

"Це тривожне повідомлення є цілковитою нісенітницею", – заявив у суботу, 30 червня, чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш, пише DW.

Бабіш додав, що уряд країни не отримував відповідних звернень від уряду ФРН.

"На даний момент я б і не став підписувати подібних угод. Ми не плануємо жодних переговорів. Немає жодної причини для цього. Ми рішуче це відкидаємо", – наголосив Бабіш.

Нагадаємо, в суботу, 30 червня, агенція dpa повідомила, що канцлерка ФРН Ангела Меркель отримала згоду 14 країн ЄС про пришвидшення процедури повернення мігрантів, серед цих країн була також названа і Чехія.

Згодом заперечив існування домовленостей і прем'єр Угорщини Віктор Обран, який назвав інформацію про згоду Будапешта "газетною качкою".