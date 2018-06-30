Чехія заперечує домовленість з Німеччиною про повернення біженців
"Це тривожне повідомлення є цілковитою нісенітницею", – заявив у суботу, 30 червня, чеський прем'єр-міністр Андрей Бабіш, пише DW.
Бабіш додав, що уряд країни не отримував відповідних звернень від уряду ФРН.
"На даний момент я б і не став підписувати подібних угод. Ми не плануємо жодних переговорів. Немає жодної причини для цього. Ми рішуче це відкидаємо", – наголосив Бабіш.
Нагадаємо, в суботу, 30 червня, агенція dpa повідомила, що канцлерка ФРН Ангела Меркель отримала згоду 14 країн ЄС про пришвидшення процедури повернення мігрантів, серед цих країн була також названа і Чехія.
Згодом заперечив існування домовленостей і прем'єр Угорщини Віктор Обран, який назвав інформацію про згоду Будапешта "газетною качкою".
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